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Eczacıbaşı VitrA, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda yarı finalde
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Eczacıbaşı VitrA, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda yarı finalde

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu’nun ikinci maçında, Tayland ekibi Supreme Chonburi’yi 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, gruptaki son maçına çıkmadan yarı finale yükselmeyi garantiledi.

5 Aralık 2018 13:47

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'nun ikinci maçında Tayland ekibi Supreme Chonburi'yi 25-15, 25-11 ve 25-17’lik skorla 3-0 mağlup etti.

Karşılıklı sayılarla başlayan birinci sette Eczacıbaşı VitrA, Tijana Boskovic ve Yeon Koung Kim'in ataklarıyla oyunu açarak seti 25-15 kazandı. İkinci sette, Büşra Kılıçlı ve Lauren Gibbemeyer'in etkisiyle de rahat bir oyun sergileyen turuncu-beyazlılar seti 25-11 önde bitirdi. Son sette de rakibine şans tanımayan Eczacıbaşı maçı 3-0 sonlandırdı.

Maçın en skorer ismi 15 sayıyla Tijana  Boskovic olurken, karşılaşmanın ‘En Değerli Oyuncusu’ ödülü ise Yeon Koung Kim'in oldu.

Eczacıbaşı VitrA gruptaki son maçını 7 Aralık Cuma günü, saat 09.00'da (TSİ) Brezilya ekibi Praia Clube ile oynayacak.

05 Aralık 2018 VakıfBank, Dünya Şampiyonası`nda yarı finale yükseldi VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Fransız ekibi Volero Le Cannet'i 25-21, 25-15 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yendi ve yarı finali garantiledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:47 | 5 Aralık 2018
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