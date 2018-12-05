Eczacıbaşı VitrA, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda yarı finalde

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'nun ikinci maçında Tayland ekibi Supreme Chonburi'yi 25-15, 25-11 ve 25-17’lik skorla 3-0 mağlup etti.

Karşılıklı sayılarla başlayan birinci sette Eczacıbaşı VitrA, Tijana Boskovic ve Yeon Koung Kim'in ataklarıyla oyunu açarak seti 25-15 kazandı. İkinci sette, Büşra Kılıçlı ve Lauren Gibbemeyer'in etkisiyle de rahat bir oyun sergileyen turuncu-beyazlılar seti 25-11 önde bitirdi. Son sette de rakibine şans tanımayan Eczacıbaşı maçı 3-0 sonlandırdı.

Maçın en skorer ismi 15 sayıyla Tijana Boskovic olurken, karşılaşmanın ‘En Değerli Oyuncusu’ ödülü ise Yeon Koung Kim'in oldu.

Eczacıbaşı VitrA gruptaki son maçını 7 Aralık Cuma günü, saat 09.00'da (TSİ) Brezilya ekibi Praia Clube ile oynayacak.

VakıfBank, Dünya Şampiyonası`nda yarı finale yükseldi VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Fransız ekibi Volero Le Cannet'i 25-21, 25-15 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yendi ve yarı finali garantiledi. İlgili Haberi Oku