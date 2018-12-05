CANLI YAYIN: Manchester United Arsenal canlı izle! İngiltere’de dev derbi maçı

Ligde çıkış arayan iki takım, Manchester United Arsenal, Premier Lig’in 15. haftasında karşılaşacak. Sezona büyük umutlarla başlayan fakat ligin ilk haftalarında gösterdikleri istikrarsız performansla ligin zirvesinden geriye düşen iki takım derbi maçında 3 puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. İşte Manchester United Arsenal maçı canlı izle bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

MANCHESTER UNİTED ARSENAL CANLI İZLE

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Premier Lig 15. haftada karşı karşıya gelecek Manchester United Arsenal maçı 23:00’da başlayacak. Karşılaşma S Sports canlı yayını ile ekranalara gelecek.

30 puanla ligin 4. Sırasında yer alan Arsenal'in konuk olacağı Manchester United ise 22 puan topladı ve 8. sıradaki konumunu koruyor.

Son 15 karşılaşmada mağlubiyeti bulunmayan Arsenal'de 5 eksik bulunuyor. Manchester United'da ise sakatlıkları süren Sanchez ve Lindelöf'ün yanı sıra sarı kart cezası bulunan Ashley Young takımlarını yalnız bırakacak.

Manchester United, Eylül 2006’dan (0-1) bu yana Arsenal ile Premier Lig’de oynadığı 11 iç saha maçını kaybetmedi (8G 3B).

Geçen sezon Manchester United ile oynadığı iki Premier Lig maçını da kaybeden Arsenal, rakibine Kasım 2012’den bu yana üst üste üç karşılaşmada yenilmiyor.

Arsenal bu sezon deplasmanda oynadığı altı Premier Lig maçında da en az ikişer gol attı. Sezonun ilk yedi dış saha maçında bunu yapabilen tek takım Watford (2017/18).

Premier Lig’in ilk 14 haftasında 23 gol yiyen Manchester United, geçen sezon aynı sayıda golü 30’uncu karşılaşmada kalesinde görmüştü.

Bu sezon oynadığı son 19 resmi maçı kaybetmeyen Arsenal, daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Nisan-Kasım 2017’de yakalamıştı (28 maç).

Manchester United’ı çalıştıran Jose Mourinho, teknik direktörlük kariyerinde henüz Unai Emery’ye maç kaybetmedi (4G 1B). İki menajer, Ekim 2013’ten (Real Madrid 4-1 Sevilla) bu yana ilk kez karşı karşıya geliyor.

Arsenal forması giyen Pierre-Emerick Aubameyang, bu sezon Premier Lig’de rakip kaleye çektiği 10 isabetli şutta da gol bulmayı başardı.