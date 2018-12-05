Keçiörengücü Galatasaray Türkiye Kupası ilk maç…

Galatasaray Keçiörengücü maçı ile Ziraat Türkiye Kupası perdesini açıyor. Türkiye Kupası’nı 17. kez müzesine götürerek Türkiye Kupası’nı kazanan takım ünvanına sahip olan Galatasaray organizasyona bu sezon 5. turda dahil oldu. Genç isimlerle sahaya çıkacak Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Emre Akbaba ile cezalılar Badou Ndiaye, Ryan Donk ve Serdar Aziz müsabakanın kadrosunda bulunmayacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Başkent Ankara'daki Aktepe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.