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Beşiktaş’ta Alanyaspor maçı hazırlıkları
Beşiktaş

Beşiktaş’ta Alanyaspor maçı hazırlıkları

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Alanyaspor ile cuma günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

5 Aralık 2018 14:53

Sağanak yağmur altında yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı program uygulandı. Antrenman yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Alanya’ya gidecek.

Son güncelleme 14:53 | 5 Aralık 2018
beşiktaş
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
Yarın - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
Yarın - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
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