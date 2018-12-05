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Aydın BŞB, Beşiktaş’ı altın sette eledi, Kadınlar CEV Challenge Cup’ta 8’li final turuna yükseldi!
Diğer Sporlar

Aydın BŞB, Beşiktaş’ı altın sette eledi, Kadınlar CEV Challenge Cup’ta 8’li final turuna yükseldi!

Kadınlar CEV Challenge Cup'ta Aydın BŞB, 3-1'lik mağlubiyetin rövanşında konuğu Beşiktaş'ı 3-0 geçti. Altın seti de 15-12 kazanan ev sahibi adını 8'li finale yazdırdı.

5 Aralık 2018 21:22

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Cup 16’lı final turu rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etti. İlk maçı Beşiktaş 3-1 kazandığı için oynanan altın seti de 15-12 kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor 8’li final turuna yükseldi. Avrupa’da ilk kez mücadele eden Aydın ekibi bir üst turda Belçika’dan Hermes Oostende takımıyla karşılaşacak.

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Hakemler: Ivan Chumak (Rusya), Bojan Bardic (Hırvatistan)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Lopez, Nikolaeva, Gözde Dal, Duygu, Brayelin Martinez, Jineiry Martinez, Sedef, Seda, Derya, Ecem

BEŞİKTAŞ: Ceren, Janset Cemre, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya, Pınar, Dilara, Hümay, Merve, Zeynep

SETLER: 25-20, 25-20, 25-20, 15-12

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Son güncelleme 21:22 | 5 Aralık 2018
Aydın BŞB Aydın Büyükşehir Belediyespor beşiktaş Hermes Oostende Kadınlar CEV Challenge Cup voleybol
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