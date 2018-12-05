Aydın BŞB, Beşiktaş’ı altın sette eledi, Kadınlar CEV Challenge Cup’ta 8’li final turuna yükseldi!

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Cup 16’lı final turu rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etti. İlk maçı Beşiktaş 3-1 kazandığı için oynanan altın seti de 15-12 kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor 8’li final turuna yükseldi. Avrupa’da ilk kez mücadele eden Aydın ekibi bir üst turda Belçika’dan Hermes Oostende takımıyla karşılaşacak.

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Hakemler: Ivan Chumak (Rusya), Bojan Bardic (Hırvatistan)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Lopez, Nikolaeva, Gözde Dal, Duygu, Brayelin Martinez, Jineiry Martinez, Sedef, Seda, Derya, Ecem

BEŞİKTAŞ: Ceren, Janset Cemre, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya, Pınar, Dilara, Hümay, Merve, Zeynep

SETLER: 25-20, 25-20, 25-20, 15-12

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