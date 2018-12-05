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Ali Koç’tan sabah 08.00’de toplantı kararı
Fenerbahçe

Ali Koç’tan sabah 08.00’de toplantı kararı

Ligde alınan kötü sonuçlar nedeniyle zor günler geçiren ve Kasımpaşa beraberliği sonrası iyice canı sıkılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maçın ertesi sabahı saat 08.00'de kulüp binasında yöneticilerle toplantı yaptı.

5 Aralık 2018 10:38

Sercan HAMZAOĞLU/ Fenerbahçe yönetimi Kasımpaşa maçının ardından dün sabah 08.00’de Samandıra’da jet bir toplantı yaptı… 14 haftada sadece 14 gol atıp 14 puan toplayabilen sarı lacivertlilerde Kasımpaşa beraberliği sonrası Ali Koç yöneticileri arayarak sabah 08.00’de kulüp binasına gelmelerini istedi.

Devam eden teknik direktör sorununu ve takımın gol sıkıntısını masaya yatıran yönetim devre arasına kadar nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulundu.

2. YARIYA YENİ HOCA HAZIRLAYACAK

Fenerbahçe’nin devre arasına kadar Hollandalı teknik adam Erwin Koeman ile yola devam etmesi bekleniyor. Ancak ikinci yarı hazırlıklarında takımın başında başka bir teknik adam olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Son güncelleme 10:43 | 5 Aralık 2018
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