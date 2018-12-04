Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçlarını yönetecek hakemler

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5 Aralık’ta oynanacak 5. Eleme Turu müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Kupada ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanacak.
TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre görevlendirmeler şu şekilde oldu;
Sivas Belediye-Trabzonspor | Serkan Çınar
Keçiörengücü-Galatasaray | Suat Arslanboğa
Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği | Tugay Kaan Numanoğlu
Nazili Belediyespor-Göztepe | Abdulkadir Bitigen
Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor | Kutluhan Bilgiç
Gençlerbirliği-Hatayspor | Onur Özütoprak
Çaykur Rizespor-Balıkesir Baltok | Bahattin Şimşek
Adana Demirspor-Başakşehir | Arda Kardeşler
Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor | Sarper Barış Saka
Altay-Kayserispor | Volkan Bayarslan
Ümraniyespor-1461 Trabzon | Hakan Ceylan