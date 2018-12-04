Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçlarını yönetecek hakemler

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5 Aralık’ta oynanacak 5. Eleme Turu müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Kupada ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanacak.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre görevlendirmeler şu şekilde oldu;

Sivas Belediye-Trabzonspor | Serkan Çınar

Keçiörengücü-Galatasaray | Suat Arslanboğa

Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği | Tugay Kaan Numanoğlu

Nazili Belediyespor-Göztepe | Abdulkadir Bitigen

Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor | Kutluhan Bilgiç

Gençlerbirliği-Hatayspor | Onur Özütoprak

Çaykur Rizespor-Balıkesir Baltok | Bahattin Şimşek

Adana Demirspor-Başakşehir | Arda Kardeşler

Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor | Sarper Barış Saka

Altay-Kayserispor | Volkan Bayarslan

Ümraniyespor-1461 Trabzon | Hakan Ceylan