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Yedi takım Dünya Kupası’na gitmeyi garantiledi
Milli Takımlar

Yedi takım Dünya Kupası’na gitmeyi garantiledi

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'inde 2. tur 4. hafta maçları sona erdi. Maçların ardından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yedi takım Dünya Kupası'nda mücadele etmeyi garantiledi.

4 Aralık 2018 09:26

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur 4. hafta maçları tamamlandı. Günün öne çıkan L Grubu mücadelesinde Sırbistan, Yunanistan’ı 84-61 yendi. İlk turdaki sonuçlar da hesaba katıldığında 6. galibiyetine ulaşan Sırbistan, Dünya Kupası’na katılma iddiasını sürdürürken Yunanistan elemelerdeki ilk yenilgisini yaşadı.

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Elemelerde bitime 2 hafta kala Türkiye, İspanya, Litvanya, Fransa, Çekya, Yunanistan ve Almanya, 2019 FIBA Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen takımlar oldu.

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 2. tur 5. hafta maçları, 21-22 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Gürcistan-İsrail: 71-69

Rusya-Çekya: 81-61

Bosna Hersek-Finlandiya: 77-81

Fransa-Bulgaristan: 77-53

Almanya-Estonya: 87-70

Sırbistan-Yunanistan: 84-61

Son güncelleme 09:26 | 4 Aralık 2018
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