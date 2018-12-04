Vakıfbank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’na zaferle başladı

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası kadınlar kategorisinde mücadele eden VakıfBank, A Grubu’ndaki ilk maçında Çin’in Zhejiang takımını 3-0 mağlup etti.
Çin’in Shaoxing kentinde bulunan Olympic Sports Centre’da oynanan mücadelede rakibini 25-20, 25-13 ve 25-13’lük setlerle 3-0 deviren VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’na galibiyetle başladı.
VakıfBank, A Grubu’ndaki ikinci maçında yarın TSİ 09.00’da Fransa’nın Volero Le Cannet takımı ile karşı karşıya gelecek.
SALON: Shaoxing Olympic
HAKEMLER: Patricia Rolf, Shin Muranaka
VAKIFBANK: Ebrar, Zhu, Rasic, Zehra, Robinson, Cansu, Gizem (L)
ZHEJIANG: Ren, Wang, Zhu, Liu, Yang, Li, Wang (L) (M. Wang, Jiang, Shen)
SETLER: 25-20, 25-13, 25-13