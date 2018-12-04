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Vakıfbank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’na zaferle başladı
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Vakıfbank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’na zaferle başladı

Vakıfbank, Çin'de düzenlenen 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda A Grubu ilk maçında Zhejiang'ı 3-0 mağlup etti ve turnuvaya zaferle başladı.

4 Aralık 2018 17:36

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası kadınlar kategorisinde mücadele eden VakıfBank, A Grubu’ndaki ilk maçında Çin’in Zhejiang takımını 3-0 mağlup etti.

Çin’in Shaoxing kentinde bulunan Olympic Sports Centre’da oynanan mücadelede rakibini 25-20, 25-13 ve 25-13’lük setlerle 3-0 deviren VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’na galibiyetle başladı.

VakıfBank, A Grubu’ndaki ikinci maçında yarın TSİ 09.00’da Fransa’nın Volero Le Cannet takımı ile karşı karşıya gelecek.

SALON: Shaoxing Olympic

HAKEMLER: Patricia Rolf, Shin Muranaka

VAKIFBANK: Ebrar, Zhu, Rasic, Zehra, Robinson, Cansu, Gizem (L)

ZHEJIANG: Ren, Wang, Zhu, Liu, Yang, Li, Wang (L) (M. Wang, Jiang, Shen)

SETLER: 25-20, 25-13, 25-13

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Son güncelleme 17:37 | 4 Aralık 2018
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası vakıfbank voleybol Zhejiang
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