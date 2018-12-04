Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Fenerbahçe 80-72 Pınar Karşıyaka

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe kendi sahasında Pınar Karşıyaka’yı 80-72 mağlup etti. Ligde bir maçı eksik bulunan Fenerbahçe, oynadığı sekiz maçın sekizinden de galibiyetle ayrılmayı başardı. Daçka ise 9 maçta 5. kez kaybetti.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Serhat Büker

FENERBAHÇE: Ali Muhammed 18, Green 7, Kalinic 21, Melli 8, Lauvergne 18, Ahmet Düverioğlu, Egehan Arna, Sinan Güler 6, Guduric 2, Efe Ergi Tırpancı

PINAR KARŞIYAKA: Walker 15, Berk İbrahim Uğurlu 7, Gailius 3, İlkan Karaman 7, Marei 29, Akif Egemen Güven 6, Tayfun Erülkü 3, Chatman 2

1. PERİYOT: 18-28

İLK YARI: 37-42

3. PERİYOT: 55-55 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Anadolu Efes 86-90 Beşiktaş Sompo Japan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası derbi karşılaşmasına sahne oldu. Beşiktaş Sompo Japan, nefes kesen maçta deplasmanda Anadolu Efes'i 90-86'lık skorla mağlup etti. İlgili Haberi Oku