Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Darüşşafaka Tekfen 79-84 Galatasaray

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen’i 84-79 mağlup etti. Galatasaray bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini elde etti. Daçka ise parkeden 5. kez mağlup ayrıldı.

SALON: Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Halit Can Cihan

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: McCallum 7, Muhammed Baygül 5, Kidd 8, Evans 13, Eric 15, Emircan Koşut, Berk Demir 6, Doğuş Özdemiroğlu 8, Oğuz Savaş, Brown 17

GALATASARAY: Klobucar 5, Harrison 15, Caner Erdeniz, Hayes 8, Auguste 18, Webster 13, Ege Arar 4, Erol Can Çinko 3, Ayberk Olmaz 1, Göksenin Köksal 17

1. PERİYOT: 15-20

İLK YARI: 37-43

3. PERİYOT: 61-62 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Anadolu Efes 86-90 Beşiktaş Sompo Japan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası derbi karşılaşmasına sahne oldu. Beşiktaş Sompo Japan, nefes kesen maçta deplasmanda Anadolu Efes'i 90-86'lık skorla mağlup etti. İlgili Haberi Oku