Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Anadolu Efes 86-90 Beşiktaş Sompo Japan

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan deplasmanda Anadolu Efes’i 90-86 mağlup etti. Baştan sona çekişmeli bir mücadeleye sahne olan ve nefes kesen karşılaşmanın sonucunda Beşiktaş ligdeki 5. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise ligde üçüncü kez kaybetti.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Erşan Kartal, Mehmet Serdar Ünal, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

ANADOLU EFES: Larkin 17, Buğrahan Tuncer 7, Anderson 14, Moerman 14, Dunston 17, Sertaç Şanlı 4, Beaubois 6, Doğuş Balbay 5, Metecan Birsen 2, Birkan Batuk

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 9, Burak Can Yıldızlı 4, Gibson 6, Erkan Veyseloğlu, Buva 17, Benzing 17, Rich 27, Samet Geyik 10, Can Maxim Mutaf, Ömer Utku Al

1. PERİYOT: 23-10

İLK YARI: 40-43

3. PERİYOT: 63-63

5 FAUL: 39.40 Dunston, 39.53 Anderson (Anadolu Efes) / 38.18 Pressey (Beşiktaş Sompo Japan) Yedi takım Dünya Kupası`na gitmeyi garantiledi 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'inde 2. tur 4. hafta maçları sona erdi. Maçların ardından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yedi takım Dünya Kupası'nda mücadele etmeyi garantiledi. İlgili Haberi Oku