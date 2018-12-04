Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Anadolu Efes 86-90 Beşiktaş Sompo Japan

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan deplasmanda Anadolu Efes’i 90-86 mağlup etti. Baştan sona çekişmeli bir mücadeleye sahne olan ve nefes kesen karşılaşmanın sonucunda Beşiktaş ligdeki 5. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise ligde üçüncü kez kaybetti.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Erşan Kartal, Mehmet Serdar Ünal, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
ANADOLU EFES: Larkin 17, Buğrahan Tuncer 7, Anderson 14, Moerman 14, Dunston 17, Sertaç Şanlı 4, Beaubois 6, Doğuş Balbay 5, Metecan Birsen 2, Birkan Batuk
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 9, Burak Can Yıldızlı 4, Gibson 6, Erkan Veyseloğlu, Buva 17, Benzing 17, Rich 27, Samet Geyik 10, Can Maxim Mutaf, Ömer Utku Al
1. PERİYOT: 23-10
İLK YARI: 40-43
3. PERİYOT: 63-63
5 FAUL: 39.40 Dunston, 39.53 Anderson (Anadolu Efes) / 38.18 Pressey (Beşiktaş Sompo Japan)