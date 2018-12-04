Robinho geleceği hakkında konuştu: ‘Umarım 10 yıl daha…’

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Robinho, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’i sahalarında yenmenin çok zor olduğunu belirterek, bunu başardıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti. Ligin uzun bir maraton olduğunu kaydeden ifade eden Brezilyalı yıldız, kazanarak devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Sivas’ta çok mutlu olduğunu söyleyen Robinho, “Basit bir hayatım var; antrenman ve ev arasında geçiyor. Sevdiğim, aşık olduğum şeyi yapma imkanı buluyorum burada. Umarım ilerleyen yıllarda Türk futboluna ve taraftarlara daha büyük mutluluk veririm. Buraya gelmeden önce sadece İstanbul’u tanıyordum. Roberto Carlos ve Cicinho ile konuştum. Çok olumlu şeyler söylediler. Taraftarların futbolculara karşı çok iyi niyetli olduğundan bahsettiler. O yüzden burayı tercih ettim” diye konuştu.

Süper Lig’i de değerlendiren Robinho, “Spor Toto Süper Lig; zor ve güzel bir lig. Büyük takımlar var. Oynaması zor olan bir lig ama mutluyum” şeklinde konuştu.

“BAŞKANIMIZLA BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK”

Sezon sonunda sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılması üzerine Robinho, “İnşallah Demir Grup Sivasspor’da kalırım. Başkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Olumlu geçti. Umarım bir ortak nokta bulur ve ben 10 yıl daha Sivas’ta kalırım” ifadelerini kullandı. Kırmızı-beyazlı ekibin Brezilyalı savunma oyuncusu David Braz ise Robinho ile aynı takımda oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Robinho çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir dost. Santos’tayken çok sayıda kupa kazanmamda yardımcı oldu. Ülkemiz dışında da Robinho gibi bir arkadaşla aynı takımda oynayabilmek benim için çok büyük mutluluk” dedi.

Takıma adapte olmasında herkesin büyük yardımının olduğunu kaydeden Braz, “Brezilya Ligi zor bir lig, daha çok top oynamaya dayalı bir lig. Türkiye Ligi ise fiziğe ve güce dayalı bir lig. Zor bir lig olduğu için adaptasyon sürecim zor geçti. Artık atlattım. Özellikle camia ve takım arkadaşlarım yardımcı oldu adaptasyon sürecinde. Yapmayı en iyi bildiğim şeyi yapıyorum; futbol oynuyorum. Demir Grup Sivasspor’da mutluyum. Umarım Burada işimi yaparak devam etme şansı bulurum. Burada oynamaktan dolayı çok mutluyum. Yaptığım iş futbol. Burada oynayarak kalmak istiyorum” açıklamasını yaptı