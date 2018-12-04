Olaylı derbi soruşturmasında Caner Erkin ve Tolga Zengin ifade verdi

Sevgim Begüm YAVUZ/İSTANBUL

Fenerbahçe Ülker Stadı’nda 19 Nisan günü oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkan ve teknik direktör Şenol Güneş'in yaralanmasıyla sonuçlanan olaylar üzerine, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin ve Tolga Zengin ile Beşiktaş Futbol A Takımı İdari Sorumlusu Hüseyin Erdinç Gültekin “müşteki şüpheli” sıfatıyla ifade verdi.

Soruşturmayı yürüten Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'na gelen futbolcular Caner Erkin ve Tolga Zengin savcılıktaki ifadelerinin ardından adliyeden ayrıldı. İfadesinin ardından açıklama yapan Tolga Zengin, “Derbiyle ilgili birkaç şey vardı. Savcı, onları sormak için çağırdı. Yaşanan olaylarla ilgili müşteki, güvenlik görevlisiyle yaşanan olayla ilgili şüpheli sıfatıyla ifade verdim. Herhangi bir şey olmadığını söyledim. Güvenlik görevlisi şikayetçi olmuş. Problem yok. Kamera görüntüleri var” ifadelerini kullandı.