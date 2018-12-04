Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak, PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak’ın Galatasaray maçındaki hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Ayrıca Beşiktaş, “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle de sevk edilirken, Galatasaray ise “saha olayları”, “çirkin ve kötü tezahürat” ve flaş röportajlara katılmama kararı sonucunda “talimatlara aykırı hareket” gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.

Kayserispor ile yollarını ayıran teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Trabzonspor müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi, Trabzonspor Antrenörü Hüseyin Çimşir ise aynı karşılaşmadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Öte yandan Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor ve Beşiktaş’ın çirkin ve kötü tezahürat, Demir Grup Sivasspor’un talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK’ya sevk edildiği kaydedildi.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

“1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü’nün 30.11.2018 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü’nün 30.11.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü’nün 01.12.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 9/2. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- KAYSERİSPOR Kulübü’nün 01.12.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

KAYSERİSPOR teknik sorumlusu ERTUĞRUL SAĞLAM’ın aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- TRABZONSPOR A.Ş. antrenörü HÜSEYİN ÇİMŞİR’in 01.12.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 02.12.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi METİN ALBAYRAK’ın aynı müsabakadaki ‘hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 04.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

7- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 02.12.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı’nın 13/5. maddesi, 13/8. maddesi ve 14/2. maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

8- TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü’nün 02.12.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu Spor Toto 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

9- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü’nün 03.12.2018 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR- ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

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