Maç tekrar edilmeli

Hakemler maçları kötü yönetmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Yaşar Kemal Uğurlu'ydu. Fenerbahçe aleyhine verilen penaltı kararı çok yanlıştı. Hadi bunu Uğurlu yanlış gördü, VAR neden uyarmadı? Demek ki hakemler oyun kurallarını iyi bilmiyorlar. Bu pozisyonun benzeri ikinci yarı Kasımpaşa aleyhine oldu ve hakem oyunu devam ettirdi. İkisi de penaltı değildi ancak ilkine veren buna da vermeliydi. En büyük skandal ise endirekt vuruş kararıydı. Her iki takımdan da oyuncular ceza alanına girmişti ve penaltıyı tekrarlatmalıydı. Bu, bir kural hatasıdır ve maçın tekrarı gerekir.

KURAL HATASI İDDİASI

Kasımpaşa, Fenerbahçeli İsla'nın elle oynaması sonrası penaltı kazandı. Diagne'nin vuruşunu Harun kurtardı, seken topu Eduok ağlara gönderdi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi, Eduok'un vuruştan önce ceza alanına girdiğini belirtip endirekt serbest vuruşa hükmetti. Ancak iki takım oyuncularının da alan ihlali nedeniyle hakemin kural hatası yaptığı görüşü öne çıktı. Uğurlu'nun raporunda ise “Kasımpaşalı futbolcunun ihlalini gördüm” yazdığı öğrenildi.

İŞTE O MADDE

IFAB Oyun Kuralları Kitabı'na göre penaltı sırasında hücum oyuncusu alan ihlali yapar ve vuruş gol olursa atış tekrarlanır. Eğer top kaleye girmezse, oyun endirekt vuruş ile tekrar başlatılır. Savunma oyuncuları ihlal yaparsa penaltı tekrar atılır.

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