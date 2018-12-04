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MAÇ SONUCU | Sivas Belediyespor 2-2 Trabzonspor | Türkiye Kupası 5. Tur
Ziraat Türkiye Kupası

MAÇ SONUCU | Sivas Belediyespor 2-2 Trabzonspor | Türkiye Kupası 5. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Sivas Belediyespor'a konuk olan Trabzonspor, deplasmandan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

4 Aralık 2018 15:06

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Sivas Belediyespor ile karşılaşan Trabzonspor deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Maçın 9. dakikasında frikikten Sivas Belediyespor’u öne geçiren Alpay Koçaklı’nın golüne 45+1’de kornerden gelen topa iyi bir kafa vuruşu gerçekleştiren Majid Hosseini yanıt verdi ve ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıya golle başlayan Trabzonspor 46. dakikada Abdülkadir Parmak’ın golüyle 2-1 öne geçerken 67’de Aykut Emre Yakut’un golüyle skor 2-2’ye geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

İki takım 18 Aralık’ta rövanş mücadelesi için karşı karşıya gelecek.

Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu

Hakemler: Serkan Çınar, Candaş Elbil, Kemal Elmas

Sivas Belediyespor: Osman Şimşek, Ali Aydın, Murat Cömert, Fatih Çiplak, Alpay Koçaklı (Dk. 58 Güray Gazioğlu), Eray Ataklı, İbrahim Can (Dk. 74 Ali Zorlu), Aykut Emre Yakut, Mustafa Aydın, Fatih Ayık, Emrah Bedir (Dk. 65 Eren Görür)

Trabzonspor: Esteban, Kamil Ahmet Çörekçi, Batuhan Artarslan (Dk. 68 Hüseyin Türkmen), Hosseini, Ibanez, Zeki Yavru, Murat Cem Akpınar, Semih Karadeniz (Dk. 43 Nwakaeme), Abdulkadir Parmak (Dk. 84 Toure), Amiri, Ekuban

Goller: Dk. 9 Alpay Koçaklı, Dk. 66 Aykut Emre Yakut (Sivas Belediyespor), Dk. 45+1 Hosseini, Dk. 46 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Aykut Emre Yakut, Dk. 13 Mustafa Aydın, Dk. 83 Fatih Ayık (Sivas Belediyespor)

Son güncelleme 15:11 | 4 Aralık 2018
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