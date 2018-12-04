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MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 7-2 Kahramanmaraşspor | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur
Ziraat Türkiye Kupası

MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 7-2 Kahramanmaraşspor | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında konuğu Kahramanmaraşspor'u 7-2 mağlup etti. Alanyaspor'da Villafanez 80 ve 86 arasında üç gol kaydederken Sergen Yalçın'ın öğrencileri son 10 dakikada gelen 4 golle farka koştu.

4 Aralık 2018 21:07

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur ilk maçında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, konuğu Kahramanmaraşspor’a adeta gol oldu yağdı. Sahadan 7-2’lik galibiyetle ayrılan Sergen Yalçın’ın öğrencileri 18-19-20 Aralık’ta oynanacak olan rövanş öncesi tur kapısını da oldukça aralamış oldu.

7-2 sona eren karşılaşmada atılan 9 golün yedisi ikinci yarıda kaydedilirken 80’den sonra ise ev sahibi adeta gol oldu yağdı. Kahramanmaraşspor, Burak Can Kurt’un 23 ve 29’da sarı kart görerek oyundan atılmasıyla maçın üçte ikisini 10 kişi oynamasına rağmen 80’e kadar Alanyaspor yalnızca 3-2’lik skorla üstündü.

80, 83 ve 86’da sahneye çıkan Lucas Villafanez altı dakikada ‘hat-trick’e imza attı. Son sözü ise 90’da Giannis Maniatis kaydetti. Alanyaspor’un diğer golleri 34’te Junior Fernandes (pen.), 51’de Bobo ve 58’de Taha Yalçıner’den geldi. Konuk ekibin gollerini ise 45’te Mehmet İncebacak ve 58’de Hurşit Taşçı kaydetti. 04 Aralık 2018 MAÇ SONUCU | Antalyaspor 2-2 Darıca Gençlerbirliği | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında TFF 2. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in flaş ekiplerinden Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:18 | 4 Aralık 2018
Aytemiz Alanyaspor Kahramanmaraşspor Ziraat Türkiye Kupası
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