MAÇ SONUCU | Antalyaspor 2-2 Darıca Gençlerbirliği | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Antalyaspor, konuğu Darıca Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ilk yirmi saniyesinde Darıca Gençlerbirliği oyuncuları, kendi sahalarında bekledi. Oyuncuların, 5 aydır alacaklarının ödenmediği için protestoda bulundukları aktarıldı. Antalyaspor, 18-19-20 Aralık tarihlerinde oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etme şansını teperken konuk ekipte 90+2’de Mustafa Kaya kırmızı kart gördü.

İki takımın da birer penaltı golü bulduğu karşılaşmada ev sahibinin golleri 17’de Barrada (pen.) ve 65’te Danilo’dan geldi. Konuk ekibin sayılarını ise 44’te Servan Taştan (pen.) ve 77’de Bünyamin Cesur Karataş kaydetti.

Maçtan dakikalar…

16. dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Darıca Gençlerbirliği ceza sahasında Drole, Abdullah Balikuv ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi. 17’nci dakikada penaltıyı kullanan Barrada, kaleci Ahmet Önal’ın sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-0. MAÇ SONUCU: Nazilli Belediyespor 0-3 Göztepe Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Göztepe, deplasmanda Nazilli Belediyespor'u 3-0 yendi. İlgili Haberi Oku 43. dakikada Sergen Yatağan’ın Antalyaspor ceza sahasında Raşit Sevindir’e yaptığı müdahalenin faul olduğuna karar veren hakem Numanoğlu, karşılaşmada bir kez daha penaltı noktasını işaret etti. 44’üncü dakikada penaltıyı kullanan Servan Taştan, meşin yuvarlağı kaleci Ferhat Kaplan’ın sağından ağlara gönderdi: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

58. dakikada Darıca Gençlerbirliği gole yaklaştı. Konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında Aziz Kızılgün’ün ortasında ceza sahasında topla buluşan Görkem Güven’in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Topu önünde bulan Aytaç Deniz’in şutunda, kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı. 65. dakikada Antalyaspor bir kez daha öne geçti. Danilo’nun ceza yayı üzerinden şutunda top, kaleci Ahmet Önal’ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-1.

77. dakikada Aytaç Deniz’in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Bünyamin Cesur Karataş’ın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2. 90 2. dakikada Darıca Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Antalyaspor’da Osman Çelik, 90 1. dakikada Abdullah Balikuv’un yerine oyuna dahil olan Mustafa Kaya’dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Faul düdüğünü çalan hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Kaya’ya direkt kırmızı kart gösterdi. Karşılaşma, 2-2 sona erdi. MAÇ SONUCU | Sivas Belediyespor 2-2 Trabzonspor | Türkiye Kupası 5. Tur Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Sivas Belediyespor'a konuk olan Trabzonspor, deplasmandan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İlgili Haberi Oku