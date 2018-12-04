Kuddusi Müftüoğlu: Rapora göre maç tekrar edilmez

Harun, Diagne’nin penaltısını kurtardı. Pozisyonu takip eden Eduok’un vuruşunda top filelere gitti ancak VAR incelemesi sonucu ceza alanın erken girdiği için gol geçerli sayılmadı. Kuddusi Müftüoğlu, Fenerbahçe-Kasımpaşa konuk ekibin iptal edilen golüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“İki takım futbolcuları da bariz şekilde ihlal ediyor”

Müftüoğlu, kurala göre penaltı atışı esnasında her iki takımdan bir oyuncunun ihlali durumunda penaltının tekrarlanması gerektiğini ifade ederken, “Diagne’nin penaltı atışı sırasında Fenerbahçe ve Kasımpaşalı oyuncular ihlali gerçekleştirdi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu sadece Kasımpaşalı futbolcuya yoğunlaştığı için yanlış bir karar verdi. Hakemlerin pozisyonlara konsantre olması gerek. VAR protokolünde ceza sahası ihlali yapan bir hücum oyuncusu gol atarsa veya atılan bir gole doğrudan dahil olursa bir inceleme başlatılabilir ” dedi.

Kural hatası mı, hakem hatası mı?

Pozisyonda hakemin yanlış karar verdiğini belirten Müftüoğlu, “Hakem saha içinde ekrandan incelediği anda aceleci davranarak yanlış yapmıştır ve kural hatası olmuştur. Ancak maç tekrarı için hakemin raporunda hatasını yazması gereklidir” ifadelerini kullandı. (Skorer)