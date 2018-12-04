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Kadınlar CEV Kupası’nda Galatasaray dolu dizgin!
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Kadınlar CEV Kupası’nda Galatasaray dolu dizgin!

Voleybolda Kadınlar CEV Kupası'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray HDI Sigorta, 3-0'lık galibiyetin rövanşında CSM Targoviste'yi İstanbul'da da set vermeden 3-0 devirdi ve adını 8'li Finaller'e yazdırdı.

4 Aralık 2018 22:59

Kadınlar CEV Kupası 16’lı final turunda Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, 3-0’lık galibiyetin rövanşında Romanya’nın CSM Targoviste takımını yine aynı skorla yenerek 8’li final turuna yükseldi.

Galatasaray HDI Sigorta, Nova KBM Branik (Slovenya) – Yenisei Krasnoyarsk (Rusya) eşleşmesinin galibi ile 8’li final turunda karşı karşıya gelecek.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Milan Todorov, Lutz Steinmetz

GALATASARAY HDI SİGORTA: Leys, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Cansu Çetin, Jackson, Nursevil Aydınlar (Gizem Karadayı, Dilara Gedikoğlu, Buse Kayacan, Elif Su Eriçek, Melike Yılmaz)

CSM TARGOVİSTE: Lakovic, Calota, Trica, Djuric, Buterez, Balae (Jeremic, Ciocian, Marciu, Rosca, Pamfil)

SETLER: 25-22, 25-19, 25-16

SÜRE: 62 dakika (24, 20, 18) 04 Aralık 2018 Vakıfbank, Dünya Kulüpler Şampiyonası`na zaferle başladı Vakıfbank, Çin'de düzenlenen 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda A Grubu ilk maçında Zhejiang'ı 3-0 mağlup etti ve turnuvaya zaferle başladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:59 | 4 Aralık 2018
Kadınlar CEV Kupası voleybol
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