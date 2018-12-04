Galatasaraylılar ilan verdi, Yıldırım Demirören’in gazetesi yayınlamadı!

Galatasaray Düşünce Derneği, Süper Lig‘de hakem hatası tartışmaları çerçevesinde bir kamuoyu açıklaması hazırladı ve bunu paralı ilan olarak basın yayın kuruluşlarında yayınlatmak için harekete geçti.

Derneğin başkanı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Galatasaray Divan Kurulu üyesi Prof. Dr. Teoman Kadıoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in sahibi olduğu Hürriyet gazetesinin ilanı basmayı reddettiğini açıkladı.

Yayınlanmayan ilan şöyle:

“Kamuoyuna;

Türkiye Futbol Federasyonu'nun özellikle Galatasarayımıza karşı taraflı tutumu kabul edilemez hale ulaşmış, Türk futbolunda haksız rekabete yol açarak futbolumuzun imajına ve marka değerine zarar verir hale gelmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu İkinci Başkanı olan Sn. Ali Dürüst bile artık gelinen noktadan duyduğu rahatsızlık üzerine istifa etmiş, kısa bir süre sonra baskılar üzerine istifasını geri almıştır. Son olarak Kulüpler Birliği adına yapılan fakat kısa sürede bir çok kulübün haberdar dahi olmadığı anlaşılan, Galatasarayımızı ötekileştirmek için kaleme alındığı aşikar korsan açıklamayı da Türkiye Futbol Federasyonu destekli bir hamle olarak değerlendiriyoruz.

Tamamı Galatasaray Spor Kulübü üyesi olan Galatasaray Düşünce Derneği üyeleri Başkanımız Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamaları desteklemektedir.

Türk Futbolu'nu Dünya ve Avrupa üçüncülüğünden UEFA Uluslar C Ligi'ne kadar düşürmesi ile başarısızlığı kanıtlanan, kaosun artarak sürmesine yol açan TFF tüm kurulları ile yenilenmelidir. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Galatasaray'ın milyonlarca taraftarının gösterebileceği meşruiyet sınırları dahilindeki tepki göz önüne alınarak Türk Futbolu'nun geleceği adına şeffaf ve adil bir TFF için tüm ilgili kişi ve kurumları harekete geçmeye davet ediyoruz.”

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