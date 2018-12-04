Galatasaray’da kupa maçı hazırlıkları

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda son lig maçında tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması kapsamında kendi nabız aralıklarına göre aerob koşu ve bireysel çalışma yaptı. Diğer oyuncular ise 15 dakika süren ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde 5’e 2 dar alan oyunu ile antrenmana başladı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray'ın Keçiörengücü karşılaşması için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

“Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Abdussamed Karnuçu, Ali Yavuz Kol, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sefa Özdemir.”

Galatasaray ile Keçiörengücü arasındaki karşılaşma yarın saat 13.00'te Aktepe Stadı'nda başlayacak.