Galatasaray’da Bafetimbi Gomis’ten büyük zarar! Fatura 128 milyon TL!

Mesut YILDIRIM / SÖZCÜ Galatasaray, 21. şampiyonluğu imzalayan isimlerin başında gelen ve attığı gollerle Süper Lig rekorunu kıran Bafetimbi Gomis'i bu yıl çok arıyor. Gol atmakta zorlanan Galatasaray’ın kazanç-kayıp defteri incelendiğinde hesap hatası daha da iyi anlaşılıyor. Toplamda 32 gol atan Gomis, 6 milyon Euro'ya (36 milyon TL) Al Hilal'e satıldı. Buna gerekçe olarak ise 3 milyon 350 bin Euro'luk ücretine 500 bin Euro zam istemesi gösterildi. Hatta Fransız yıldız, bir anlamda taraftarın önüne atıldı ve “Sakatlığım var diye oynamadı” dendi.

Dünya yıldızlarını Türk futboluna getiren menajer Özkan Doğan: Ülkemizin tanıtımına da katkıda bulundum Türk futboluna Roberto Carlos, Wesley Sneijder, Mario Gomez ve Samuel Eto'o gibi dünyaca ünlü isimleri kazandıran menajer Özkan Doğan, açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

PRİMLER KAÇTI

Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maçın 4'ünde gol atamayıp 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Cimbom, tam 9.9 milyon Euro'luk galibiyet priminden oldu. Diğer gruplara göre daha rahat bir kura çeken Aslan, üst tura çıkamayarak 9.5 milyon Euro daha kaybetti. Ligde gol atamayıp kaybettiği 4 maçta 10.4 milyon TL, aldığı 3 beraberlikle de 3.9 milyon TL prim uçtu. Fatura toplam 128 milyon TL'ye yükseldi.