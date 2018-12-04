Fikret Orman: ‘Adalet bir gün herkese lazım olur!’

Beşiktaş’ın derbi maçta konuğu Galatasaray’ı 1-0 devirmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda Kulüpler Birliği’nde de başkanlık görevini yürüten Fikret Orman, gündeme damga vuran Kulüpler Birliği açıklaması hakkında da ilk kez konuştu.

Fikret Orman, “Kulüpler Birliği olarak yaptığımız bir açıklama var. Sessiz kaldım çünkü yorumlarımın derbi maçın önüne geçmesini istemedim. Açıklamayı kimin yazdığını konuşmak yersiz. Açıklamanın kendisine, bu açıklamanın neden yapıldığına bakmak lazım. Adalet bir gün herkese lazım olur. Bir olayın yanlışlığı kişilere, kurumlara yönelik değildir. Yanlış, yanlıştır. Hakemlerle alakalı bir sürü hatalar oluyor. Bundan sonra da olacak fakat hakemlere ceza vermenin genel teamülleri var. Bir hakem, puanı düşük olduğu zaman zaten dinlendirilir. Ayrıca bu dinlendirmeler kamuoyuna bildirilmez. Kendi içinde bir sistemleri var. Hakemi bütün kamuoyu önünde cezalandırdığınız takdirde, daha sonra o kulübün maçına gidecek hakem hür iradesiyle karar vermekte zorlanır” ifadelerini kullandı.

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Galatasaray camiasına da seslenen Fikret Orman “Galatasaray camiası için söylüyorum, bir Beşiktaş maçından sonra, ‘Hakemin düdüğü asılsın’ gibi bir karar verildiği zaman bu genel adalet duygusuna zarar verir. Daha önce de ceza veriyordunuz, şimdi kamuoyu önünde paylaşmak bir güç gösterisidir. Bu Galatasaray yaptığı zaman mubah, Beşiktaş başka değil. Bu yanlış… Kulüplerde de bununla alakalı bir rahatsızlık oluştu. Ali Dürüst’ün gitmesi, geri gelmesi, açıklamaları da tuz biber ekti” dedi.