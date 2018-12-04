Son dakika! Valbuena’dan Fenerbahçe’ye kötü haber!

Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçında sakatlanarak 65. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena’nın durumları belli oldu…

Fransız yıldız Valbuena’nın bugün çekilen MR’ında sol arka adalesinde aşırı zorlama tespit edildi. 1-2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Valbuena hafta sonu Akhisar deplasmanında forma giyemeyecek.

Mehmet Ekici’de sıkıntı yok

Valbuena’yla aynı anda oyundan çıkan ve yerini Benzia’ya bırakan Mehmet Ekici’de ise ciddi bir problem olmadığı öğrenildi. Ayağına kramp giren milli futbolcunun bugün salonda yapılan çalışmaya katıldığı ve Akhisar maçında oynamasında sorun olmadığı belirtildi.

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