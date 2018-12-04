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Son dakika! Valbuena’dan Fenerbahçe’ye kötü haber!
Fenerbahçe

Son dakika! Valbuena’dan Fenerbahçe’ye kötü haber!

Son dakika! Valbuena'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Süper Lig'de 14. haftada Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de sakatlanarak oyuna devam edemeyen Fransız yıldızı Mathieu Valbuena 1-2 hafta sahalardan uzak kalacak. Valbuena, Fenerbahçe'nin Akhisarspor karşısında oynayacağı Süper Lig maçında sahadaki yerini alamayacak.

4 Aralık 2018 16:58

Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçında sakatlanarak 65. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena’nın durumları belli oldu…

Fransız yıldız  Valbuena’nın bugün çekilen MR’ında sol arka adalesinde aşırı zorlama tespit edildi. 1-2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Valbuena hafta sonu Akhisar deplasmanında forma giyemeyecek.

Mehmet Ekici’de sıkıntı yok

Valbuena’yla aynı anda oyundan çıkan ve yerini Benzia’ya bırakan Mehmet Ekici’de ise ciddi bir problem olmadığı öğrenildi. Ayağına kramp giren milli futbolcunun bugün salonda yapılan çalışmaya katıldığı ve Akhisar maçında oynamasında sorun olmadığı belirtildi.

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Son güncelleme 17:46 | 4 Aralık 2018
Fenerbahçe valbuena
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