Fenerbahçe transfer haberleri: Diagne Fenerbahçe transferi için yeşil ışık yaktı! (4 Aralık)

Fenerbahçe, 2019 yılında daha başarılı performans göstermek için transfer harekatına başladı. Sezon başı takıma katılan yeni isimlerden istediği verimi alamayan Fenerbahçe sezonun ikinci devresine yeni transferler yapmak için çalışmalara başladı. Özellikle büyük umutlarla transfer edilen Slimani’nin düşük performansı nedeniyle gol atmakta zorlanan Fenerbahçe yeni bir golcü transfer için düğmeye bastı. Fenerbahçe transfer listesinin başında ise Adebayor ve Diagne yer alıyor. PSV’de yeteri kadar süre alamayan Aziz Behich ise defans bölgesine takviye listesinde yer alıyor. Fenerbahçe gündemi ve transfer haberleri…

DİANGE FENERBAHÇE TRANSFERİ İÇİN GÖZ KIRPTI

Kasımpaşa’nın golcüsü Mbaye Diagne; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın golcü sorunlarıyla ilgili soruya “Türkiye’de ve Avrupa’da büyük takımlarda oynamak isterim. Ancak Kasımpaşa’yı da mutlu etmem lazım. Şu an Kasımpaşa’nın oyuncusuyum. İyi bir teklif gelmesi halinde hem kariyerim hem de Kasımpaşa’yı mutlu etmek için teklifi değerlendirebilirim” diye konuştu.

Mbaye Diagne kimdir? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı yıldızı Diagne... Mbaye Diagne bu sezon dikkatleri attığı gollerle çekerken Fenerbahçe karşısında 2 gol ile de yıldızlaştı. Kasımpaşa forması giyinen Diagne futbol severlerin merak konusu oldu. Mbaye Diagne kimdir, Diagne bu sezon kaç gol attı? İlgili Haberi Oku

ADEBAYOR İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, ocak ayında Adebayor transfer için çalışmalara başladı. Fenerbahçe yönetimi Togolu santrfor için anlaşma sağlarsa imzalar devre arasında atılacak. Ancak Adebayor’un Fenerbahçe’ye transferi için Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın da onayının alınması gerektiği de gelen haber haberler arasında. Öncelikle Başakşehir’in santrfor takviyesini yapması gerekiyor. Başakşehir’in santrfor adayları arasında Akhisar’ın Ukraynalı golcüsü Seleznyov’un adının geçtiği de ifade ediliyor. Fenerbahçe ise Adebayor transferinin gerçekleşmesi durumunda Slimani ele Soldado’dan birini takımdan gönderecek. İlk adayın ise Soldado olduğu bildirildi.

AZİZ BEHİCH FENERBAHÇE’Yİ İSTİYOR

Kariyerini PSV Eindhoven’da sürdüren Aziz Behich, Fenerbahçe’ye transfer olmaya sıcak bakıyor. Sezon başında adı Fenerbahçe’yle anılan ancak Eredivisie’nin güçlü ekibi PSV Eindhoven’a transfer olan Aziz Behich’le ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Sabah’ta yer alan habere göre, Hollanda ekibinde yeteri kadar süre alamayan Behich, menajeri vasıtasıyla Fenerbahçe’ye haber yolladı. Fenerbahçe’ye transfer olmak isteyen Avustralyalı sol bekin Fenerbahçe’nin kendisini istemesi halinde kulübüyle görüşüp bonservis için kolaylık talep edeceği öne sürüldü. 27 yaşındaki futbolcu, Bursaspor’da geçirdiği başarılı yılların ardından 1,5 milyon euro karşılığında PSV’nin yolunu tuttu ancak şu ana kadar ligde sadece 74 dakika süre alabildi.

İTALYANLAR “GABİGOL FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK ” DEDİ

Ara transfer dönemi çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, forvet bölgesi için aradığı ismi Santos'ta buldu.

Daha önce de adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Gabriel Barbosa, Inter'den Santos'a kiralık olarak transfer olmuştu. Devre arasında Inter'e dönecek olan Brezilyalı forvet, İtalyan ekibi tarafından tekrar kiralık olarak gönderilecek.

Calciomercato‘da yer alan haberde; Fenerbahçe, Inter ile ilk teması kurdu.

FENERBAHÇE DİĞER TRANSFER HABERLERİ

Steaua Bükreş’li kanat oyuncusu Dennis Man, sarı-lacivertli kulübe transfer olmak istediğini söyledi. Güçlü sol ayağıyla dikkat çeken ve sağ açıkta görev yapan Man, Premier Lig devi Manchester United’ın kapısından dönmüştü. Steaua Başkanı Gigi Becali’nin “3 milyon euro’ya olmaz 30’a bırakırım” dediği 20 yaşındaki futbolcu, “Fenerbahçe gibi bir hedefe ihtiyacım var” ifadesini kullandı.

Ortadan kaybolan Emmanuel Emenike'nin Fenerbahçe'ye geri dönebileceği iddia edildi. Nijerya basınında yer alan haberde şu anda takımı olmayan Emenike’nin Türkiye’de futbol oynayabileceği iddia edildi.

Makendon basınından Ekipa’nin haberine göre Fenerbahçeli Eljif Elmas ile ilgilenen kulüplerin sayısı arttı. Real Madrid sezon başından beri izlediği Eljif Elmas için Fenerbahçe’ye teklif yapmaya hazırlanıyor. 19 yaşındaki futbolcuyla Avrupa’nın önde gelen başka kulüpleri de ilgileniyor. İşte o Makendon basının o listesi; Manchester City, Paris SG, Borussia Dortmund, Roma