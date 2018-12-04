Diego Maradona sinir krizi geçirdi! Taraftarlara ve gazetecilere saldırdı…

SKOR DIŞ HABERLER / Meksika 2. Lig takımlarından Dorados’ta teknik direktörlük görevini sürdüren Diego Maradona, Atletico San Luis karşılaşmasının ardından taraftarlara ve gazetecilere yumrukla saldırdı.
Üst lige çıkacak takımı belirleyecek olan play-off finalinin ilk maçını 1-0 kazanan Dorados’un teknik direktörü Maradona, cezası nedeniyle rövanş mücadelesini tribünden takip etti.
Arjantinli efsanenin maç sırasında alkol aldığı öğrenilirken Dorados rövanşı 4-2 kaybedince bir üst lige yükselme şansını da kaçırmış oldu.
Maçtan sonra aleyhinde tezahürat yapılmasına sinirlenen Maradona taraftarlara ve gazetecilere saldırdı.
Maradona’yı yakınındakiler güçlükle sakinleştirirken Arjantinli efsanenin sinir krizi geçirdiği görüldü.