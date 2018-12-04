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Diego Maradona sinir krizi geçirdi! Taraftarlara ve gazetecilere saldırdı…

Arjantin efsanesi Diego Maradona'nun çalıştırdığı Dorados takımı, bir üst lige çıkan takımı belirleyecek play-off finalinin rövanş maçını kaybetti. Maç sonunda sinirlerine hakim olamayan Maradona, aleyhinde tezahürat yapan taraftarlara ve gazetecilere saldırdı

4 Aralık 2018 15:43

SKOR DIŞ HABERLER / Meksika 2. Lig takımlarından Dorados’ta teknik direktörlük görevini sürdüren Diego Maradona, Atletico San Luis karşılaşmasının ardından taraftarlara ve gazetecilere yumrukla saldırdı.

Üst lige çıkacak takımı belirleyecek olan play-off finalinin ilk maçını 1-0 kazanan Dorados’un teknik direktörü Maradona, cezası nedeniyle rövanş mücadelesini tribünden takip etti.

Arjantinli efsanenin maç sırasında alkol aldığı öğrenilirken Dorados rövanşı 4-2 kaybedince bir üst lige yükselme şansını da kaçırmış oldu.

Maçtan sonra aleyhinde tezahürat yapılmasına sinirlenen Maradona taraftarlara ve gazetecilere saldırdı.

Maradona’yı yakınındakiler güçlükle sakinleştirirken Arjantinli efsanenin sinir krizi geçirdiği görüldü.

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Son güncelleme 15:44 | 4 Aralık 2018
Diego Maradona
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