Diego Maradona sinir krizi geçirdi! Taraftarlara ve gazetecilere saldırdı…

SKOR DIŞ HABERLER / Meksika 2. Lig takımlarından Dorados’ta teknik direktörlük görevini sürdüren Diego Maradona, Atletico San Luis karşılaşmasının ardından taraftarlara ve gazetecilere yumrukla saldırdı.

Üst lige çıkacak takımı belirleyecek olan play-off finalinin ilk maçını 1-0 kazanan Dorados’un teknik direktörü Maradona, cezası nedeniyle rövanş mücadelesini tribünden takip etti.

Arjantinli efsanenin maç sırasında alkol aldığı öğrenilirken Dorados rövanşı 4-2 kaybedince bir üst lige yükselme şansını da kaçırmış oldu.

Maçtan sonra aleyhinde tezahürat yapılmasına sinirlenen Maradona taraftarlara ve gazetecilere saldırdı.

Maradona’yı yakınındakiler güçlükle sakinleştirirken Arjantinli efsanenin sinir krizi geçirdiği görüldü.

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