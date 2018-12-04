Denizlispor’da hedef galibiyet

Hedefini Süper Lig olarak belirleyen 29 puanlı 2. sıradaki yeşil-siyahlılarda taraftarlar 24 saat içinde 7 bin bilet satın aldı.

Kombinesi olan seyircilerin de maça gelecek olmasıyla 15 bin kapasiteli Atatürk Stadı’nın tamamen dolması beklenirken, taraftardan Sorumlu Yönetici Yasin Özpek, kapalı tribünde 300, maratonda ise 800 biletin kaldığını açıkladı. Özpek, “Passolig gişeleri maç günü 18.00´e kadar açık. Ancak yoğunluktan dolayı taraftarlarımızdan biletlerini önceden almasını rica ederiz” dedi.

Başkan Yardımcısı Engin Şahin de kentin tüm dinamiklerinin hareke geçtiğini ifade etti. Gençlerbirliği’ni yeneceklerini ifade eden Şahin, “Berabere kaldığımız Balıkserispor maçında bile futbolcular Gençlerbirliği’ni düşünüyordu. 3’er sarı kartı bulunan oyuncularımız Kerem Can, Aissati, Mehmet Akyüz ve Abdülkerim bu maçta kart görmemek için istediği performansı ortaya koyamadı. Eğer kart görselerdi, Gençlerbirliği maçına eksik kadro ile çıkacaktık. Şimdi tam kadroyuz. Gençlerbirliğinden alacağımız sonuç devre arası bizim ligi nerede bitireceğimizin işareti olacaktır” yorumunu yaptı.

KONGREYE DOĞRU

DENİZLİSPOR’da yönetimde geçen ay başkanlığı Mustafa Üstek’ten devralan Ali Çetin’in listesini güçlendirmek için yapacağı olağanüstü genel kurul, 6 Aralık Perşembe günü saat 18.00’de Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda düzenlenecek. Çetin, yönetimin ağır toplarıyla birlikte yeni bir liste oluşturup göreve talip olacak. Denizlispor, geçtiğimiz mayıs ve eylül aylarında da olağanüstü kongreye gitmişti.