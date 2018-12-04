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Chelsea, Azpilicueta’nın sözleşmesini yeniledi
İngiltere Premier Lig

Chelsea, Azpilicueta’nın sözleşmesini yeniledi

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, savunma oyuncusu Cesar Azpilicueta'nın sözleşmesini 2022'nin haziran ayına kadar uzattı.

4 Aralık 2018 11:36

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki İspanyol milli futbolcunun kontratı 2021-2022 sezonu sonuna kadar yenilendi.

Ülkesinin Osasuna Kulübünün altyapısından yetişen Azpilicueta, 2012 yazında 8,8 milyon avroya transfer olduğu Chelsea’de 298 maça çıktı ve 8 kez fileleri havalandırdı.

İki kez Chelsea ile Premier Lig şampiyonluğu kazanan İspanyol oyuncu, bu sezon kaptanlığa getirilmişti.

Sosyal medyadan yeni sözleşme ile ilgili konuşan Azpilicueta,Geldiğim günden beri, burada olmaktan ve bu takım için oynamaktan dolayı mutluyum. Her zaman sahaya çıktığımda en iyisini vermeye çalıştım. Umarım daha başarılı sonuçlar alırız ve Chelseayi layık olduğu yerde tutarız” diye konuştu.

Son güncelleme 11:39 | 4 Aralık 2018
Azpilicueta chelsea ingiltere premier lig
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