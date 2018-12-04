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Yoğun ilgi… Biletler satışa çıktıktan 24 saat sonra…
TFF 1.Lig

Yoğun ilgi… Biletler satışa çıktıktan 24 saat sonra…

Denizlispor'un Gençlerbirliği ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktıktan 24 saat sonra neredeyse tükendi.

4 Aralık 2018 13:27

Denizlispor'dan yapılan açıklamada hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçı için 7 bin biletin satışa çıkarıldığı ve 24 saat içerisinde 5 bin 900 bilet satıldığı belirtildi. Konu ile ilgili Denizli yapılan yazılı açıklamada, Gençlerbirliği maçı için biletlerin satışa çıktığı ve bir gün içerisinde bilet satış rakamlarının çok yüksek olduğu belirtildi. Açıklamada, “Biletlerimizin satışa çıkmasının ardından 24 saat geçmeden 5 bin bilet satılmıştır. Kapalı tribününde 300 kişilik yer kalırken, maratonda 800 bilet kaldı” ifadesine yer verildi.

Son güncelleme 13:28 | 4 Aralık 2018
denizlispor Gençlerbirliği
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