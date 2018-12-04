Beşiktaş Galatasaray maçında Dorukhan Toköz ve Ozan Kabak ders verdi

SÖZCÜ Beceriksiz yöneticileri, küfürbaz taraftarları, futbolsuz derbileri, taktik yetersizlikleri, teknik adam yanlışları, hakem komedileri ve daha niceleri… Türk futbolunun kanıksanmış sorunları saymakla bitmez. Önceki gün oynanan Beşiktaş- Galatasaray derbisinde toplam 35 faul, 8 sarı kart, yüzde 71'de kalan pas başarı yüzdesi, isabetli sadece 7 şut vardı. Gol penaltıdan geldi, iki takım da futbolu unutunca manşetlere hakemler çıktı. Ancak gölgede kalan bir güzellik vardı.

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GÜVEN VE DİĞERLERİ

UEFA'NIN finansal fair play kararları sonrası özellikle futbolumuzun ‘bozuk' lokomotifleri biraz raya girmeye başladı. Gençlere yüzünü dönen asırlık çınarların iki ismi, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz ile Galatasaraylı Ozan Kabak, simge bir fotoğraf karesinde buluştu. Futbolları kadar centilmenlikleri ile de beğeni kazanan iki genç, futbola dair ümitleri yeşertti. Ayrıca ev sahibinde Güven Yalçın, misafir ekipte ise kadroya alınan 6 altyapı oyuncusu, Türk futbolunun yeni umutları…