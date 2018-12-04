Baskı hata tartışma

Hakemlere baskı var, hata yapıyorlar ve hep tartışılacaklar. Onlar da bu durumdan fazlasıyla şikâyetçi. Yaşar Kemal Uğurlu, sıkıştığı anda ‘VAR'a başvurdu. İyi de yaptı ama kural hatası yaparak tartışmanın fitilini de ateşledi. Kasımpaşa'nın kullandığı penaltı sırasında 4 oyuncunun birden ceza sahasına girmesini es geçti. Hakem penaltı vuruşunu tekrarlaması gerekirken pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi. Maç tekrar edilmeli tabii Kasımpaşa itiraz ederse.

Fenerbahçe gol atıyor, gol yiyor, mücadeleyi bırakmıyor buna rağmen yine sonuç alamıyor. Oysa Avrupa'dan moralli gelmişlerdi. Kendi seyircisinin önünde ıslıklanma korkusu da yaşıyorlar. Güçleri oranında kora kor bir mücadele örneği gösteriyorlar. Ligimizin sükse yapmış ve en çok gol atan takımı olan Kasımpaşa karşısında, özellikle de ilk yarıda zorlanmalarını da yadırgamamak lazım.

Futbol seyri ve pozisyon zenginliği ilk yarıda izleyenleri sevindirdi. Kasımpaşa'dan Eduok-Tarkan-Trezeguet, Fenerbahçe'den ise Barış- Ekici-Valbuena üçlüleri organize ataklarını ve takımlarının nasıl etkili olabileceklerini bizlere gösterdi. Derbideki kötü futbol da biraz olsun unutuldu. Penaltı canavarı Harun alkışı hak ediyor ancak ‘Bay gol' Diagne gol atmaya devam ediyor. Mehmet Ekici'ye ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Sarı-lacivertliler böylesine yaratıcı bir oyuncu görmeye hasret kalmıştı.

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