Ballon d’Or ödülü sahibini buldu!

France Football tarafından her yıl geleneksel olarak dağıtılan ve yılın en iyi futbolcusuna verilen ödül için, bu yıl, 2008’den bu yana ilk defa Lionel Messi ya da Cristiano Ronaldo favori gösterilmemişti. Tam 10 yıl sonra Ballon d’Or ödülü bu iki ismin dışında birine verildi. Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan ve ülkesi Hırvatistan’ı 2018 Dünya Kupası’nda finale çıkaran ve ikinci olan Luka Modric büyük ödülün sahibi oldu.

Bu yıl ‘FIFA Yılın En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanan Luka Modric, en başarılı sezonlarının birini yaşamıştı. Hırvat yıldız Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusu seçilmişti. Ballon d’or 2018’in sahibi olan Luka Modric; aynı yıl içerisinde Ballon d’Or, UEFA Yılın Futbolcusu ve FIFA Yılın Futbolcusu ödüllerini kazanan ilk futbolcu oldu.

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında dağıttığı Altın Top ödülü ile FIFA’nın 1991-2009 arasında verdiği Dünyada Yılın Futbolcusu ödülü, 2010 yılında “FIFA Altın Top” adı altında birleşmişti. FIFA ile France Football, FIFA Altın Top ismiyle 2010’dan itibaren verilen dünyada yılın futbolcusu ödülünde ortaklığa 2016’da son vermişti.

Ballon d’Or ödülü bu yıl ilk kez bir kadın futbolcuya da verildi. Kadınlarda Ballon d’Or’un ilk sahibi Olympique Lyon’da forma giyen 23 yaşındaki Norveçli golcü Ada Hegerberg oldu.

Lionel Messi, 12 yıl aradan sonra ilk kez Ballon d’Or yarışında ilk 3’ün dışında kaldı. Arjantinli futbolcu 5. sırada yer aldı.

Kylian Mbappe, 21 Yaş Altı Ballon d’Or’u olarak yaratılan ve bu sene ilki verilen Kopa Ödülü’nün sahibi oldu.

France Football dergisinin 2018 Altın Top ödülüne aday gösterdiği 30 futbolcu şu şekildeydi:

Ivan Rakitic (Barcelona)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Mohamed Salah (Liverpool)

Raphael Varane (Real Madrid)

Luis Suarez (Barcelona)

Lionel Messi (Barcelona)

Neymar (PSG)

Paul Pogba (Manchester United)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Kylian Mbappe (PSG)

Marcelo (Real Madrid)

Sadio Mane (Liverpool)

Mario Mandzukic (Juventus)

Hugo Lloris (Tottenham)

Eden Hazard (Chelsea)

N’Golo Kante (Chelsea)

Harry Kane (Tottenham)

Isco (Real Madrid)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Kevin de Bruyne (Manchester City)

Roberto Firmino (Liverpool)

Diego Godin (Atletico Madrid)

Sergio Agüero (Manchester City)

Gareth Bale (Real Madrid)

Alisson Becker (Liverpool)

Karim Benzema (Real Madrid)

Edinson Cavani (PSG)