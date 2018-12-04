Arsenal Tottenham derbisinde sahaya muz kabuğu atan taraftar ırkçı değilmiş!

SKOR DIŞ HABERLER İngiltere Premier Lig’in 14. haftasında Arsenal ile Tottenham arasında oynanan Londra derbisi nefes kesti. Futbolseverlerin altı gol izlediği karşılaşma büyük heyecana sahne olurken, Arsenal ezeli rakibini 4-2 yenmeyi başardı. Ancak karşılaşmada takımının ilk iki golünü atan Gabonlu yıldız Pierre-Emerick Aubameyang’a yapılan ırkçı saldırı, muhteşem futbol ziyafetine gölge düşürdü. Tottenham taraftarı Averof Panteli, Pierre-Emerick Aubameyang’ın attığı golden sonra sahaya muz fırlatan 57 yaşındaki Panteli, yakalanarak hakim karşısına çıkarıldı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör #whysmandoingthis ? Aubameyang (@aubameyang97)’in paylaştığı bir gönderi ( 3 Ara, 2018, 3:12öö PST )

Maça torunlarıyla birlikte gittiğini söyleyen Panteli, onlara verdiği muzun bitmesinin ardından kabuğu sahaya attığını söyledi. Kesinlikle ırkçı biri olmadığını söyleyen Panteli “Ben de Kıbrıslıyım… Irkçılık suçlamasını kabul etmiyorum. Irkçı bir düşünce ile sahaya muz kabuğu atmadım. Tamamen torunlarımla ilgili bir durumdu. Torunlarımın üzerine yemin ederim ki ırkçılık gibi bir amacım yoktu” dedi.

Yaptığı davranış nedeniyle yine de özür dileyen Panteli “Eğer yanlışlıkla birini kırdıysam özür dilerim. Hayatım boyunca Afrika asıllı arkadaşlarım oldu” ifadelerini kullandı.

Pierre-Emerick Aubameyang, maç sonrası yaptığı paylaşımda muz kabuğunun da göründüğü bir fotoğrafını paylaşmış ve “İnsanlar bunu neden yapıyor?” sorusu ile tepkisini dile getirmişti. Tottenham Kulübü ise, sahaya muz kabuğu fırlattığı için Panteli’nin ömür boyu stadyumda maç izlemesini yasakladıklarını duyurmuştu.