Antoine Griezmann: ‘Ballon d’Or’u kazanmak için ne yapmam gerek bilmiyorum’

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid’in yıldız futbolcusu Antoine Griezmann, Ballon d’Or ödülünü kazanamadığı için hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

2018 yılında Fransa ile Dünya Kupası zaferi yaşayan, Atletico Madrid ile UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan yıldız futbolcu, podyumda olmaktan gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

Ballon d’Or oylamasını üçüncü sırada tamamlayan Griezmann’ın hemen önünde ikinci sırada Cristiano Ronaldo yer aldı. Ödülün sahibi olan Luka Modric ise bu başarıyı yaşayan ilk Hırvat oldu.

“Dünya şampiyonu olarak podyumda yer almak gurur verici” diyen Fransız yıldız, “Avrupa Ligi’ni ve Dünya Kupası’nı kazandım. Ballon d’Or’u kazanmak için başka ne yapmam gerek bilmiyorum” ifadelerini kullanarak hayal kırıklığını dile getirdi.

Öte yandan oylamayı dördüncü sırada tamamlayan PSG’nin Fransız futbolcusu Kylian Mbappe ise “Daha fazla çalışmalıyım” dedi.

Ballon d`Or ödülü sahibini buldu! Dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü Hırvatistan ile dünya ikincisi olan ve Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Luka Modric'in oldu. İlgili Haberi Oku