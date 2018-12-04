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15 yaşındaki Christopher Chen masa tenisi maçında inanılmazı başardı!

Norveç'te yapılan bir masa tenisi karşılaşmasında yaşananlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. 15 yaşındaki Christopher Chen'in yaptığı inanılmaz savunma, 1 milyonun üzerinde görüntülendi

4 Aralık 2018 10:31

SKOR DIŞ HABERLER / Norveç’te oynanan bir masa tenisi maçı sırasında, Trondheim Bordtennis için mücadele eden 15 yaşındaki Christopher Chen’in savunması görenleri şaşkına çevirdi.

Trondheim şehrinde yapılan karşılaşmada rakibinin servisini karşılayan Chen, ardından rakibinin kısa vuruşuna son anda yetişti ve topa vurmayı başardı.

Ancak son vuruşu sonrasında yere düşen Chen, ayağa kalkmaya fırsat bulamayacağını düşündüğü için oturduğu yerden sadece kolunu masanın hizasına çıkartarak savunma yaptı.

Rakibinin çaresiz kaldığını gören diğer oyuncu rahat bir şekilde sertçe vuruşunu gerçekleştirdi. Ama top yerde oturan Chen’in raketine çarpıp oyun alanına dönünce herkes bir anda şaşkına döndü.

Chen’in rakibi kendi sahasına düşen topu çevirmekte başarısız olunca sayıyı kaybetti ve kısa süreli şaşkınlığın ardından 15 yaşındaki rakibini tebrik etti.

Pozisyon hakkında konuşan genç masa tenisçi, “Şüphesiz şanslıydım. Hayatım boyunca bunu bir kez daha yapabileceğimi sanmıyorum. Buna yüzde 99 eminim. O an gerçekten bir şey düşünmedim. Sayıyı kaybedeceğimi düşünüp masanın altında kaldım. Eğlenceli olur diye yapmıştım ama raketime isabet etti. Bir anda alkışları duyunca başardığımı anladım. Çılgıncaydı” dedi.

Son güncelleme 10:31 | 4 Aralık 2018
Christopher Chen
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