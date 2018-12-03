Yorgun kırılgan agresif

Yorgun Beşiktaş, maça hızlı başlayınca açıkçası sahasından çıkamayan bir Galatasaray izledik. Sarı-kırmızılılar Eren'in sebep olduğu penaltı sonrası toparlansa da golle bir türlü buluşamadı. Adalet beklenen hakem kararları futbolcuların dengesini bozdu.

‘Kırılganız' demişti Fatih Terim… Rakip Beşiktaş olmasına rağmen 3 stoperli taktikte ısrar edildi. Amaç orta alanı kalabalık tutup topa sahip olmaktı ancak hiç de beklemediği bir baskı ile karşılaştı sarı-kırmızılılar. İlk 25 dakika topu rakip alana bile taşıyamadı.

Agresif oynayan taraf ikinci yarıda sarı-kırmızılılardı, daha istekli gözükmesine rağmen gol bölgelerinde etkili olamadı. Onyekuru gole yaklaştı, Eren etkisizdi. Yedek kulübesinde maçı koparacak adamın olmaması G.Saray adına can sıkıcıydı.

Zirveyi ilgilendiren derbide futboldan çok hakem kararları konuşulacak. Zaten derbi varsa hem öncesinde hem de sonrasında hep bir kaos vardır. Kadro derinliğinin olmaması G.Saray'a şampiyonluk yolunda büyük yara açtı.

Hakem Cüneyt Çakır'ın verip-vermediği penaltılar, kart tercihleri tartışılacak. Top ayakla oynama mesafesinde olmasına rağmen çift vuruş verirse, ikili mücadelede bir oyuncuya tereddütsüz kart gösterip rakibine kartı olduğu için ikinci sarı kartı göstermezse tartışılır. Ancak şunu belirtelim: ‘VAR olmasaydı, Galatasaray maçı 1-0 kazanacaktı! Eren'in penaltısını es geçti, ‘VAR' uyardı ve penaltı verdi. Onyekuru'nun pozisyonunda penaltı verdi, ‘VAR' uyardı ve penaltı kararını iptal etti. UEFA, bu maçı izlediyse Çakır'ı uzun süre dinledirebilir. Bu kadar formsuz bir hakeme maç vermesi de yanlış olur. Bu arada VAR Hakemi Mete Kalkavan'dı!

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