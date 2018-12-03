‘VAR’ hakemliği yok etti

Bir Cüneyt Çakır klasiği daha izledik! Çakır, ligimizde kafasına göre maç yönetmeye devam ediyor. Zaten atandığı günden itibaren hakkında tartışmalar bitmediği gibi TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile buluşması ise bu maça olan güveni sarsmıştı. Maçın başından sonuna kadar verdiği ve vermediği kararlar ile oyunun sonucuna etki etti.

ÇİFT VURUŞ YOK

14. dakikada verilen çift vuruş hatalıydı. Burada Galatasaray'ın aleyhine değil Beşiktaş'ın aleyhine çift vuruş verilmeliydi. Çünkü ayakla oynama mesafesine kafayı uzatan Mustafa Pektemek'ti.

EREN'E PENALTI DOĞRU DEVAMINDA

Eren kolunu açarak alan genişlettiği için verilen penaltı kararı doğruydu. Beşiktaş ceza sahasında Eren'in penaltı beklediği pozisyonda hakemin verdiği devam kararı doğruydu.

VIDA'NIN ELİ PENALTI HAKEMİN

maçtaki en kritik hatalarından biri de Vida'nın kolu açık bir şekilde ceza sahası içerisinde elle oynamasıydı. Bu pozisyon dünyanın neresinde olursa olsun penaltıdır. VAR'a gitti, Galatasaray alehinde penaltıyı verdi ama Beşiktaş ceza sahası içerisindeki pozisyonda VAR'a gidip penaltıyı veremedi. Eren'in pozisyonu nasıl penaltıysa bu daha fazla penaltıydı.

ONYEKURU'YA PENALTI YOK

Necip ve Onyekuru arasındaki pozisyonda penaltı beklendi ancak burada Onyekuru'nun, Necip'e müdahalesi var ve penaltı iptali doğruydu. Sonuç itibariyle Çakır'ın kariyerine yakışmayan bir yönetimdi. Kararları ile maçın sonucuna direkt etki etti.

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