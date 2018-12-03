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Tyson Fury Deontay Wilder ile dev kapışma sonrası ilk kez görüntülendi… Savaştan çıkmış gibi!
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Tyson Fury Deontay Wilder ile dev kapışma sonrası ilk kez görüntülendi… Savaştan çıkmış gibi!

Boksseverlerin merakla beklediği Deontay Wilder-Tyson Fury maçı beraberlikle sonuçlandı. Tyson Fury, dev kapışmanın ardından "Maç benim hakkımdı. Tarihi geri dönüşümü engellediler" dedi. Ancak televizyona bağlandığında Tyson Fury'nin yüzünün hali savaştan çıkmış bir insanı andırdı.

3 Aralık 2018 14:44

SKOR DIŞ HABERLER ABD’li Deontay Wilder, Büyük Britanyalı Tyson Fury ile ABD’nin Los Angeles kentinde bulunan Staples Center’da yapılan maçta berabere kalarak Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemerini korudu. Hakemlerin 114-112 (Fury), 115-111 (Wilder) ve 113-113 puanlarını verdiği berabere biten maç sonrası Tyson Fury’nin yüzü, karşılaşmanın ne kadar sert geçtiğini gözler önüne serdi.

Görüntü ITV’den alınmıştır

Deontay Wilder’ın 9 ve 12. rauntlarda yere yıkmayı başardığı Tyson Fury, uzun süredir gördüğü alkol ve uyuşturucu tedavisinin ardından çıktığı maçta nakavt olmadan bitirmeyi başardı. Tyson Fury’nin, Deontay Wilder ile karşılaştığı maçta yaşadıkları, canlı yayına bağlandığında yüzünün halinden anlaşıldı. Yüzü yara bere içinde kalan Tyson Fury, yine de maçın kendisinin hakkı olduğunu savundu. ITV canlı yayınına bağlanan Tyson Fury, hakemlerin efsanevi geri dönüşünü engellediğini söyledi.

Savaş yaralarını andıran yüzüne rağmen Tyson Fury, hakemlerin hakkını yediğini söyledi. Kararı ilk duyduğunda şoka uğradığını söyleyen Tyson Fury “Deontay Wilder benden sadece iki rauntta üstündü. 9. ve 12. rauntlar dışında ben daha iyiydim. Hakemlerin maçın berabere bittiğini söylemesi tam bir felaketti” dedi.

Uzun süredir bu maç için hazırlandığını söyleye Tysonm Fury şunları söyledi:

“Maçta son gong sesi çaldığında kazandığımı düşündüm. Uzun bir aradan sonra yeniden boksa başlamıştım. Bu maç için çok çalıştım. Bence kazanan ben olmalıydım. Hakemlerin kararını adil bulmuyorum. Resmen hakkımı yediler. Gelmiş geçmiş en büyük geri dönüşlerden birine engel oldular. Benim tarihi geri dönüşümü engellediler. Tarih onları affetmeyecek. Maç sonrası hakemlerin kararının haksız olduğunu düşünen kardeşlerimi zor tuttum. Böylesine bir maçtan sonra tek istediğim ortalığın karışması ve benim performansıma gölge düşmesi olurdu. Eğer kavga çıksaydı ülkemi ve insanlarımı utandırmış olurdum.”

Son güncelleme 14:44 | 3 Aralık 2018
Deontay Wilder Tyson Fury
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