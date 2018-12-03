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Türkiye Kupası’nda 5. tur heyecanı… Galatasaray ve Fenerbahçe’nin mesaisi başlıyor
Galatasaray

Türkiye Kupası’nda 5. tur heyecanı… Galatasaray ve Fenerbahçe’nin mesaisi başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başlıyor. Kupanın 5. eleme turunda ilk maçlar yarın, çarşamba ve perşembe günü oynanacak. Galatasaray ve Fenerbahçe de kupa macerasına dahil oluyor.

3 Aralık 2018 10:39

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçlar yarın, çarşamba ve perşembe günü yapılacak.

03 Aralık 2018 A Milli Futbol Takımı`nın fikstürü açıklandı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Takım'ın fikstürü belli oldu. İlgili Haberi Oku

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kupada 5. tur ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Sivas Belediyespor-Trabzonspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

14.45 Gençlerbirliği-Hatayspor (OSTİM)

14.45 Nazilli Belediyespor-Göztepe (Nazilli İlçe)

16.45 Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği (Antalya)

18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok (Çaykur Didi)

5 Aralık Çarşamba:

13.00 Keçiörengücü-Galatasaray (Aktepe)

14.45 Ümraniyespor-1461 Trabzon (Ümraniye Belediye Şehir)

17.00 Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Bolu Atatürk)

18.30 Altay-Kayserispor (İzmir Atatürk)

20.30 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

6 Aralık Perşembe:

13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü (Bodrum İlçe)

15.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Menemen Belediyespor-Kasımpaşa (Menemen İlçe)

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)

20.30 Fenerbahçe-Giresunspor (Ülker-Seyircisiz)

Son güncelleme 10:39 | 3 Aralık 2018
Fenerbahçe galatasaray Ziraat Türkiye Kupası
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