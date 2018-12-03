Türkiye Dünya Kupası’nı garantiledi

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu’nda 4. hafta maçları sonunda organizasyona katılmayı garantiledi. Deplasmanda Karadağ’la karşılaşan ay-yıldızlı ekip, rakibine 71-66 yenilmesine rağmen gruptaki diğer maçların da tamamlanmasıyla 2019’da Çin’de düzenlenecek Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etti.

A Milli Futbol Takımı`nın fikstürü açıklandı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Takım'ın fikstürü belli oldu. İlgili Haberi Oku

Gruptaki diğer maçlarda Ukrayna deplasmanda İspanya’ya, Slovenya da sahasında Letonya’ya kaybetti. I Grubu’nda 7 galibiyet, 3 yenilgiyle 2. sırada yer alan Türkiye, grup maçlarının bitimine 2 hafta kala lider İspanya’yla birlikte Çin vizesi aldı.

A Milli Takım, gruptaki son maçlarında 22 Şubat 2019’da sahasında Slovenya ve 25 Şubat 2019’da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.