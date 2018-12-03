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Türkiye Dünya Kupası’nı garantiledi
Milli Takımlar

Türkiye Dünya Kupası’nı garantiledi

Türkiye, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda 10'uncu maçlar sonunda organizasyona katılmaya hak kazandı.

3 Aralık 2018 10:31

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu’nda 4. hafta maçları sonunda organizasyona katılmayı garantiledi. Deplasmanda Karadağ’la karşılaşan ay-yıldızlı ekip, rakibine 71-66 yenilmesine rağmen gruptaki diğer maçların da tamamlanmasıyla 2019’da Çin’de düzenlenecek Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etti.

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Gruptaki diğer maçlarda Ukrayna deplasmanda İspanya’ya, Slovenya da sahasında Letonya’ya kaybetti. I Grubu’nda 7 galibiyet, 3 yenilgiyle 2. sırada yer alan Türkiye, grup maçlarının bitimine 2 hafta kala lider İspanya’yla birlikte Çin vizesi aldı.

A Milli Takım, gruptaki son maçlarında 22 Şubat 2019’da sahasında Slovenya ve 25 Şubat 2019’da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.

Son güncelleme 10:31 | 3 Aralık 2018
dünya kupası Karadağ türkiye
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