Trabzonspor´da Konyaspor maçı biletleri satışa sunuldu

8 Aralık Cumartesi günü saat 16.00´da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu´nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.

Hazırlıklar tamamlandı

Bu arada Kayserispor maçının ardından Sivas´a giden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5´inci Tur ilk maçında yarın oynayacağı Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını bugün 11.30´da Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri´nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Karşılaşma yarın saat 13.00´de Muhsin Yazıcıoğlu Stadı´nda oynanacak.