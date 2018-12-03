Kayserispor taraftarı ıslıklayınca Bilal ağladı

Sezon başında Hollanda’nın Feyenoord takımından transfer edilen gurbetçi futbolcu Bilal Başacıkoğlu, ilk haftalardaki performansını aratır oldu. Alanyaspor maçındaki kötü performansından ötürü Trabzonspor maçına yedek başlayan Bilal Başacıkoğlu, müsabakayı kötü tamamladı. Maçın 71. dakikasında Deniz Türüç’ün yerine oyuna dahil olan Bilal, 89. dakikada topu Trabzonspor ağlarına göndermek yerine takım arkadaşı Umut Bulut’a vermek istedi. Pası da istediği gibi olmayınca Kayserispor, beraberlik golünden oldu.

89. dakikada gol vuruşunu yapamayan Bilal Başacıkoğlu, taraftardan tepki gördü. Ayağına her top gelişinde ıslıklanan Bilal, müsabaka bitince de protesto edildi. Gurbetçi futbolcu, takımının yenilmesinden ve protesto edilmekten ötürü Kadir Has Stadı çimlerine oturarak gözyaşı döktü. Bilal sahayı da gözü yaşlı terk etti.