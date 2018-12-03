SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika: İşte CHP’nin belediye başkan adayları!
Süper Lig Puan durumu: Fenerbahçe puan kaybına devam ediyor! 14. Hafta maç sonuçları
Futbol

Süper Lig Puan durumu: Fenerbahçe puan kaybına devam ediyor! 14. Hafta maç sonuçları

Süper Lig'de 14. hafta Fenerbahçe Kasımapaşa maçı ile sona erdi. Son 6 maçında sadece bir galibiyet almayı başaran Fenerbahçe evinde iki puan bıraktı. Haftayı kayıpla kapatan Başakşehir ise koltuğunu korumaya devam etti. Peki, Fenerbahçe ligde kaç puanda? İşte güncel Süper Lig puan durumu ve 14.hafta maç sonuçları...

3 Aralık 2018 22:20

Futbol severler 14. hafta puan durumunu merak ediyor. Ligin zirvesini ve alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada Fenerbahçe Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı. Son maçlarda taraftarını memnun eden sonuçlar almayı başaramayan Fenerbahçe galibiyet hasretini devam ettiriyor. Derbide Beşiktaş’a yenilen Galatasaray kaçan 3 puana üzülüyor. Başakşehir haftayı yenilgi ile kapatmasına rağmen liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadı. İşte maç sonuçları ve Süper Lig güncel puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

14. HAFTA SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

30 Kasım Cuma

20.00 Atiker Konyaspor 2-0 Aytemiz Alanyaspor

20.00 Çaykur Rizespor 1-1 MKE Ankaragücü

1 Aralık Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir 0-1 Demir Grup Sivasspor

16.00 Antalyaspor 1-0 Göztepe

19.00 Kayserispor 0-2 Trabzonspor

2 Aralık Pazar:

16.00 Bursaspor 2-1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Beşiktaş 1- 0 Galatasaray (Vodafone Park)

3 Aralık Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor 1-1 Akhisarspor (Yeni Malatya)

20.00 Fenerbahçe 2-2 Kasımpaşa (Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu)

Son güncelleme 22:24 | 3 Aralık 2018
puan tablosu süper lig
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
22/12/2018 - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
22/12/2018 - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Antalyaspor
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.12.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe