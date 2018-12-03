Süper Lig Puan durumu: Fenerbahçe puan kaybına devam ediyor! 14. Hafta maç sonuçları

Futbol severler 14. hafta puan durumunu merak ediyor. Ligin zirvesini ve alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada Fenerbahçe Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı. Son maçlarda taraftarını memnun eden sonuçlar almayı başaramayan Fenerbahçe galibiyet hasretini devam ettiriyor. Derbide Beşiktaş’a yenilen Galatasaray kaçan 3 puana üzülüyor. Başakşehir haftayı yenilgi ile kapatmasına rağmen liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadı. İşte maç sonuçları ve Süper Lig güncel puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

14. HAFTA SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

30 Kasım Cuma

20.00 Atiker Konyaspor 2-0 Aytemiz Alanyaspor

20.00 Çaykur Rizespor 1-1 MKE Ankaragücü

1 Aralık Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir 0-1 Demir Grup Sivasspor

16.00 Antalyaspor 1-0 Göztepe

19.00 Kayserispor 0-2 Trabzonspor

2 Aralık Pazar:

16.00 Bursaspor 2-1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Beşiktaş 1- 0 Galatasaray (Vodafone Park)

3 Aralık Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor 1-1 Akhisarspor (Yeni Malatya)

20.00 Fenerbahçe 2-2 Kasımpaşa (Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu)