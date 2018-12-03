Spor Toto Süper Lig’de haftanın kazananı Beşiktaş oldu

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasının kazanan ekibi Beşiktaş oldu. Başakşehir'in sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup olmasının ardından derbide Galatasaray'ı Adem Ljajic'in penaltıdan attığı golle 1-0 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile Kasımpaşa'nın 2-2 berabere kalmasıyla birlikte haftanın en karlı ekibi oldu.

Lider Başakşehir'in 30 puanda kalmasıyla birlikte şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray'ı yenerek rakibiyle puanını eşitleyen siyah-beyazlılar, zirveyle arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

Haftaya ikinci sırada bulunan Kasımpaşa'nın 4 puan gerisinde giren siyah-beyazlılar, Mustafa Denizli'nin ekibinin Fenerbahçe deplasmanında 2-2 berabere kalmasıyla birlikte, bu rakibiyle arasındaki farkı da 2 puana düşürmeyi başardı. Süper Lig’de mücadele eden beş İstanbul ekibi de bu hafta maçlarını İstanbul'da oynarken, haftayı galibiyetle kapatan tek takım Beşiktaş oldu. Son dakika... Caner Erkin`den kötü haber! Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında oynanan Beşiktaş Galatasaray derbisinde sakatlanan Caner Erkin'in durumu belli oldu. Siyah beyazlı kulüp milli futbolcunun arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı. İlgili Haberi Oku