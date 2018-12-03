Galatasaray son dakika transfer haberleri: Galatasaray Wilfried Kanon’u takibe aldı! (3 Aralık)

Süper Lig’de devrenin yaklaşmasıyla birlikte transfer harekatı da başladı. Yaz transfer döneminde istediği isimleri kadrosuna katmayı başaramayan Galatasaray, forvet ve savunma hattında yaşadığı sorunları Ocak ayı transfer döneminde yapacağı transferlerle sona erdirmek istiyor. Galatasaray transfer listesinin başında yer alan Wilfried Kanon’u Ajax’ın Den Haag’ı 5-1 yendiği maçta izledi. Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Drogba’nın önerdiği Wilfried Bony’yi yakın takibe aldı. İşte, 3 Aralık Galatasaray transfer haberleri…

GALATASARAY SAVUNMAYA KANON’U İSTİYOR

Maicon’u devre arasında satmaya hazırlanan Galatasaray’da stoper için Wilfried Kanon gündeme geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, dün Ajax’ın Den Haag’ı 5-1 yendiği maçta Kanon’u izledi. İspanya’dan Villarreal, Real Betis ve Eibar’ın da Fildişili stoperle ilgilendiği öğrenildi. İspanya’dan Villarreal, Real Betis ve Eibar’ın da Fildişili stoperle ilgilendiği öğrenildi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, görüştükleri ve anlaştıkları bazı futbolcular olduğunu belirterek, Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında bambaşka bir takım izleteceklerini söyledi. Albayrak “İlk yarıyı 6 puan geride bitirirsek, konuştuğumuz ve anlaştığımız futbolcuları kadromuza kattığımız takdirde bambaşka bir Galatasaray olacak. O zaman farklı şeyler konuşacağız” diye konuştu.

DROGBA GALATASARAY’A BONY’İ ÖNERDİ

Mali anlamda sıkışık olan Galatasaray’a Drogba tarafından uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen Wilfried Bony önerildi.

3 Ocak'ta çapraz bağlarını koparan ve 11 ay sahalardan uzak kalan Fildişili oyuncu Didier Drogba tarafından eski takımına önerildi. G.Saray cephesiyle temas kuran Drogba, Bony'nin tamamen iyileştiğini bir çıkış aradığını şans verilmesi durumunda G.Saray'a faydalı olacağını söyledi.

G.Saray'ın aldığı yüksek ücret nedeniyle Swansea'nin bedelsiz kiralamaya sıcak baktığı Bony'nin sağlık raporlarını talep ettiği bildirildi. Eğer sağlık raporlarında “oynayabilir” raporu çıkarsa kiralanması gündeme gelecek.

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Galatasaray’ın ara transfer listesinde ilk sıraya yazılan golcünün ismi Leandro Damiao.Sarı-kırmızılı kulüp, 29 yaşındaki Brezilyalı forveti, devre arasında kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Damiao, bu sezon Internacional formasıyla çıktığı 26 maçta 10 gole imzasını koydu.

Brezilya Serie A takımlarından Atletico Mineiro savunmasını güçlendirmek için bir çözüm arayışında. Gazeta Esportiva’da yer alan habere göre siyah beyazlı takım bu doğrultuda Galatasaray’dan Maicon’u kiralamak için çalışmalara başladı. Mineiro’nun bu transfer için elindeki en büyük koz, Maicon’un sezon başından bu yana teknik direktör Fatih Terim’in ilk tercihi olmaması olarak gösteriliyor.