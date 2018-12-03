Son dakika… Caner Erkin’den kötü haber!

Beşiktaş Kulübü Galatasaray derbisinde sakatlanan Caner Erkin’in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yıldız oyuncunun sol baldır arka adalesinde yırtık tespit edildiği duyuruldu. Caner’in en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
İŞTE BEŞİKTAŞ’TAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Caner Erkin'in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme Dün akşam oynanan maçta sakatlanan oyuncumuz Caner Erkin'in sağlık ekibimiz tarafından yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sol baldır arka adalesinde (Soleus kasında) yırtık tespit edilmiştir.
Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır.