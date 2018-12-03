Rıdvan Dilmen’den Beşiktaş Galatasaray derbisi yorumu: UEFA Cüneyt Çakır’ı dinlendirirdi

Beşiktaş’ın Galatasaray’ı 1-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Cüneyt Çakır’a yüklenerek ”Cüneyt Çakır'a kalsaydı maçı 1-0 Galatasaray kazanacaktı. Beşiktaş – Galatasaray maçı Şampiyonlar Ligi maçı olsaydı muhtemelen UEFA dinlendirirdi Cüneyt hocayı” dedi.

Ricardo Quaresma`dan VAR açıklaması Beşiktaş'ın Portekiz yıldızı Ricardo Quaresma, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri derbi karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

İşte Dilmen’in açıklamalarından satır başları…

“Maç aslında geçen hafta dışarıda başladı. Hem Galatasaray hem Beşiktaş demeçlerle öç alma yarışına girdiler. Galatasaray açısından zorla zorla kenardan bir oyuncuyu belki Mariano mu, Linnes mi dersin. Çünkü kadro bu, taktik bu.

Beşiktaş’a gelince cuma gecesi 1 de maçı bitiyor Bence orada kalıp uyusalar daha iyi olurdu. Ama planlama yapılmış gelinmiş. 6 oyuncu farklı oynar diye düşünürken Atiba’da oynamadı.. Beşiktaş’ın 11’inde sürprizle karşılandı. Ağır favori görünen Beşiktaş o kadro sonrası ama’ya döndü iş.”

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak`tan tepki: `Türk futbolunda yapılmış en büyük hatadır` Beşiktaş-Galatasaray derbisinden sonra açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kulüpler Birliği'nin hafta içinde yaptığı açıklamaya değindi. Abdurrahim Albayrak, açıklamayı Türk futbolunda yapılmış en büyük hata olarak adlandırdı. İlgili Haberi Oku

ATİBA KÜSKÜN GİBİ

“Atiba’nın oyuna girdikten sonraki hali. 2 maçtır küskün gibi görünüyor. Atiba en kötü şartlarda iyi oynayan bir oyuncudur normalde. Ama neler gelişiyor antrenmanda bilemeyiz. Mesela Lens ile başlarım 50-60 dakika.”

EN AZ 4 TANE OYUNCU YOKTU

“Beşiktaş’ın 11’e gelecek olursak; aslında Necip yok, Vida kötü oynamıyor, Dorukhan diye bir oyuncunun varlığından çoğu taraftarın yoktu. Mustafa Pektemek pazarlık konusuydu, Güven diye bir oyuncu yoktu, Ljajic et mi balık mı derken oynar mı oynamaz mı.. En az 4 tane oyuncu planlamada yoktu sezon başından bugüne bakacak olursak. Hiçbir Beşiktaşlı da bu kadro ile Galatasaray maçına çıkarız dememiştir.”

Şenol Güneş`ten eleştirilere tepki: `Kazanmamız kimseyi rahatsız etmesin` Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa açıklama yapan Şenol Güneş, kadro tercihleri konusunda yapılan eleştirilere yanıt verdi. BeIN Sports yorumcuları da Güneş'in açıklamalarına tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

PEPE MİLLİ TAKIMDAN SAKAT GELİYOR

“Beşiktaş’ın hiç beklemediğimiz Dorukhan ve Güven sürprizi çıktı ortaya. 14 haftalık periyotta korkunç bir sürkülasyon var. Pepe gidiyor milli takıma gelirken sakat geliyor federasyona şikayet ediyor. Biz Şenol hocaya bu kadro ile neden çıktın diyemeyiz bu yüzden.”

“UEFA CÜNEYT ÇAKIR’I DİNLENDİRİRDİ”

“Galatasaray bütün olumsuzluklara rağmen bu kadroyla sahada kalmaya çalıştı. VAR’a gelelim. Cüneyt Çakır hafta içi Inter-Tottenham maçını yönetti. Beşiktaş-Galatasaray maçı Şampiyonlar Ligi maçı olsaydı muhtemelen UEFA Cüneyt Çakır’ı dinlendirirdi. VAR olmasaydı, Cüneyt Çakır'a kalsaydı maçı 1-0 Galatasaray kazanacaktı.”

“VAR OLMASA BAMBAŞKA İŞLER…”

“Bana göre VAR’ın verdiği kararların tamamı doğruydu. VAR olmasa bambaşka işlerle karşılaşacaktık. Beşiktaş’ta Ljajic’in dışında Eren’in dışında penaltıyı da gören olmadı. Vida’nın bir pozisyonu var. Hakemde orada yalandan gitti baktı. Pozisyon yakın çünkü. Kurala göre doğru.

Onyekuru elle oynadı mı oynamadı? Ondan önce müdahale ver mı ben göremedim. Zaten bu maçı iki kulübün medyayla etkilemek için başlatılan bir şey. 7 günlük bir maç Hakikaten üzücü. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz diyor ki; Fikret beyle görüştüm ve benim haberim yok diyor.”

“VAR’A İTİBAR EDİLMEYEN TEK ÜLKE”

“VAR olmasaydı biz ne konuşacaktık.Eren penaltı yapmış, Onyekuru eliyle almış. Bunu konuşacaktık. Eren’in pozisyonu VAR’da görülmeye bilir. Ama kafada kalmayacak. Her hafta MHK sessizliğini koruyacak doğru bildiğini yapacak Allah’tan başkada kimseye hesap vermeyecek. VAR’a itibar edilmeyen tek ülke bizizdir herhalde.

Pepe niye federasyona gidiyor? Necip’e 6 ay para vermesen ağzını açmaz. Pepe oynamıyor bak. Bana kimse sakat falan demesin. Portekiz’den geliyor 2 hafta dinleniyor. Ondan sonra oyun kalitemiz düşüyor.

Beşiktaş ve Galatasaray beklentilerin çok altında oynuyor. Sivasspor’u da tebrik ediyorum. Hakan Keleş’in biraz daha kendini geliştirmesi lazım. Beşiktaş’ta bende vardım dedi bu yarışta. Galatasaray’da bu yarış içinde olacaktır. Adil bir oyun olduğunu herkes çözün ama.”