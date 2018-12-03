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PSV Feyenoord maçında inanılmaz an! Taraftar sahaya ikinci topu atınca…
Dünyadan Futbol

PSV Feyenoord maçında inanılmaz an! Taraftar sahaya ikinci topu atınca…

PSV'nin deplasmanda Feyenoord'a 2-1 mağlup olduğu maçta inanılmaz bir an yaşandı. PSV'nin tehlikeli atağında tribünden atılan ikinci top kafaları karıştırınca gol kaçtı. Feyenoord taraftarları bu ilginç taktikle maçı kazandırdı.

3 Aralık 2018 19:41

SKOR DIŞ HABERLER / Ev sahibi taraftarların galibiyetlerde her zaman payı vardır ama Feyenoord taraftarlarının son maçta zafere katkısı alışılmıştan biraz daha fazla oldu.

Hollanda Ligi’nde 13’te 13 yaparak fırtına gibi esen PSV’ye Feyenoord ‘dur’ dedi.

Maçın son 15 dakikasına Feyenoord 2-1 önde girerken PSV Eindhoven beraberlik şansı yakaladı. Steven Bergwijn’in kaleci Bijlow’den dönen şutu ceza sahasına düşmüş iken Feyenoord taraftarları tarafından sahaya atılan ikinci top PSV’li oyuncuların kafasını karıştırarak bir golün önüne geçti. İkinci topun sahaya girmesiyle hakem oyunu durdurdu. PSV’nin hocası yaşananlara kenarda büyük bir tepki gösterdi.

Ligde 3’üncü sırada yer alan Feyenoord galibiyete rağmen lider PSV’nin 10 puan gerisinde yer alıyor. Ancak PSV 13’te 13 yapmasına rağmen iki puan geriden gelen Ajax’ın nefesini ensensinde hissediyor.

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Son güncelleme 19:49 | 3 Aralık 2018
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