PSV Feyenoord maçında inanılmaz an! Taraftar sahaya ikinci topu atınca…

SKOR DIŞ HABERLER / Ev sahibi taraftarların galibiyetlerde her zaman payı vardır ama Feyenoord taraftarlarının son maçta zafere katkısı alışılmıştan biraz daha fazla oldu.

Hollanda Ligi’nde 13’te 13 yaparak fırtına gibi esen PSV’ye Feyenoord ‘dur’ dedi.

Maçın son 15 dakikasına Feyenoord 2-1 önde girerken PSV Eindhoven beraberlik şansı yakaladı. Steven Bergwijn’in kaleci Bijlow’den dönen şutu ceza sahasına düşmüş iken Feyenoord taraftarları tarafından sahaya atılan ikinci top PSV’li oyuncuların kafasını karıştırarak bir golün önüne geçti. İkinci topun sahaya girmesiyle hakem oyunu durdurdu. PSV’nin hocası yaşananlara kenarda büyük bir tepki gösterdi.

Ligde 3’üncü sırada yer alan Feyenoord galibiyete rağmen lider PSV’nin 10 puan gerisinde yer alıyor. Ancak PSV 13’te 13 yapmasına rağmen iki puan geriden gelen Ajax’ın nefesini ensensinde hissediyor.

Football intelligence from the Feyenoord ball boys throw another ball into the play during a dangerous chance! pic.twitter.com/z2TRzFv39l

— The @coachdogge Project (@coach_dogge) 2 Aralık 2018